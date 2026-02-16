Krónika
Lavina miatt siklott ki a vonat Svájcban
Több sérült is van
Svájc déli részén, Goppensteinben lavina miatt regionális vonat kisiklott, a balesetben valószínűleg többen megsérültek
Fotó: AFP/Police Cantonale Valaisanne/Handout
A svájci Wallis kantonban kisiklott egy vonat. A Goppenstein közelében történt balesetben feltehetően emberek is megsérültek, közölte a rendőrség az X platformon.
A Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) tájékoztatása szerint a Goppenstein és a közeli Brig közötti vonal egy lavina miatt megszakadt. Az SBB szóvivője a svájci Blick újságnak megerősítette, hogy ez volt az oka a reggel hét órakor történt kisiklásnak. A BLS AG, amely az érintett vonatjáratot üzemelteti, egyelőre nem volt elérhető kérdésekkel kapcsolatban.