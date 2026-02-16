Elhunyt Robert Duvall

Robert Duvall, az Oscar-díjas színész, akit leginkább A keresztapa, az Apokalipszis most és számos más szerepéért ismertek meg a rajongók, hat évtizedes elismert karrierje után 95 éves korában elhunyt.

Duvall vasárnap békésen hunyt el virginiai middleburgi otthonában – áll a felesége, Luciana nevében a PR-ügynöksége által küldött közleményben.

Duvall emlékezetesen alakította a Corleone család tanácsadóját, vagyis a consiglierét Francis Ford Coppola A keresztapa című filmjében. Ezért a játékáért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra is jelölték. Duvall a második részben játszott, kihagyta azonban a A keresztapa 3. részét, állítólag fizetési vita miatt.

A kaliforniai San Diegóban született – édesapja hivatásos tengerésztiszt volt. Duvall sokféle szerepet játszott, a cowboyoktól a katonákig.

Az illinoisi Principia College-ba járt, és a koreai háború alatt a hadseregben szolgált, mielőtt New Yorkba költözött, és a híres színészoktató, Sanford Meisner irányítása alatt drámát tanult. Ebben az időszakban Dustin Hoffmannal osztozott egy lakáson, és Gene Hackmannal, egy másik fiatal színésszel lógott, aki később nagy sikereket ért el.

Duvall számos darabban szerepelt, mielőtt 1962-ben szerepelt a „Ne bántsátok a feketerigót!” című film filmváltozatában, Arthur „Boo” Radley rövid, de kulcsfontosságú szerepében. (Később az egyik kutyáját is „Boo”-nak nevezte el.)

Ezt filmes szerepek sora követte, köztük a rosszfiú szerepe John Wayne oldalán Wayne egyetlen Oscar-díjas alakításában, a Félszemű seriffben; Frank Burns őrnagy szerepe Robert Altman MASH című filmjében; és a főszerep a Star Wars rendezőjének, George Lucasnak az 1971-es disztópikus sci-fi rendezői debütálásában, a THX 1138-ban, amelyben Duvall (és mindenki más) borotvált fejjel jelent meg.

Tom Hagen, a Corleone család ügyvédjeként betöltött szerepe egy másik szintre emelte Duvallt. A színész ezt követően folyamatosan dolgozott, egy tévés vezetőt alakított a Hálózat című szatírában, majd a kasszasiker Magányos galamb című tévéminisorozatban váltott televíziós szerepre.

Duvall Oscar-díjat kapott az 1983-as Az Úr kegyelméből című filmben nyújtott alakításáért, amelyben ő maga énekelt.

Jelöléseket kapott a családjával konfliktusba került tengerészgyalogosként a A nagy Santini című filmben, valamint Kilgore alezredesként a vietnami háborús eposzban, az Apokalipszis most-ban, amelyben újra találkozott Coppolával, és amelyben a gyakran idézett mondatot mondta: „Szeretem a napalm illatát reggel.”

Westernekben is szerepelt, például Kevin Costner oldalán a Fegyvertársak című filmben, és egy másik minisorozatban, A szabadság útjánban, Emmy-díjas alakításaként.

Duvall filmesként is tevékenykedett, írta, rendezte és szerepelt az 1997-es Az apostol című filmben, amely egy bajba jutott prédikátorról szól, később pedig a Bérgyilkos tangó és a Wild Horses című filmeket rendezte. Az „Apostol” című filmben nyújtott alakításáért ismét jelölték színészi Oscar-díjra.

A 2010-es években is aktív maradt, 2014-ben 84 évesen újabb Oscar-jelölést kapott A bíró című filmért, és olyan filmekben szerepelt, mint a Jack Reacher és az Özvegyek.

Egy Larry Kinggel készített interjúban Duvall „elvi kérdésnek” nevezte a harmadik „Keresztapa” filmben való szerepléstől való távolmaradásról szóló döntését, és Bob Costasnak azt mondta, hogy Al Pacino ötször annyit fog kapni, mint amennyit felajánlottak neki, ami „teljesen elfogadhatatlan” – írta meg a CNN.

„Mindenki pénzért csinálta” – mondta Duvall akkoriban. „Miért kellett 15 évet várni egy folytatással?”

Duvall számos történelmi személyiséget alakított pályafutása során, köztük Robert E. Lee-t („Istenek és tábornokok”), Joszif Sztálint (a HBO „Sztálin” című filmjében) és a náci háborús bűnöst, Adolf Eichmannt („Az ember, aki elfogta Eichmannt”).

Duvall négyszer házasodott, utolsó házassága a nála 41 évvel fiatalabb argentin színésznő-rendezővel, Luciana Pedrazával 2004-ben.

Duvallnak korábban támogatta a republikánus jelölteket, részt vett George W. Bush beiktatásán, pénzt gyűjtött Mitt Romney jelöltségére, és egy videót narrált a 2008-as Republikánus Nemzeti Konvención.

2004-ben, a Bush-kormány alatt megkapta a Nemzeti Művészeti Érmet.

Duvall képviselőjének hétfői közleménye hozzátette, hogy hivatalos szertartást nem tartanak. Ehelyett „a család arra ösztönzi azokat, akik tisztelettel adóznak emlékének, hogy tegyék ezt olyan módon, amely tükrözi az általa élt életet egy nagyszerű film megtekintésével, egy jó történet mesélésével egy asztalnál a barátokkal, vagy egy vidéki autóúttal, hogy értékeljék a világ szépségeit”.