Egy repülőgép-balesetben mindenki meghalt, csak a kutya élte túl

Egy tapasztalt amerikai pilóta és felesége vesztette életét Kelet-Texasban egy tragikus légi incidens során

 2026. február 16. hétfő. 17:19
A repülőgép-baleset előtt a személyzet vészhelyzeti leszállást jelentett be, miután olajat észleltek a szélvédőn. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a történteket.

Egy repülőgép-balesetben mindenki meghalt, csak a kutya élte túl
Kelet-Texasban zuhant le a Beechcraft A36 típusú kisgép (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

A 2026. február 11-én, helyi idő szerint 17:30-kor történt repülőgép-baleset során egy Beechcraft A36 típusú kisgép nagyfeszültségű vezetékeknek ütközött, majd a kifutópálya előtt zuhant le Murchison közelében. Az érintett járat Brownsboro felé tért le, miután a pilóta vészhelyzeti leszállást kezdeményezett. Az NTSB vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a roncsokat biztonságos helyre szállították további elemzés céljából - tájékoztat a Fox Business alapján az origo.hu.

Miért jelentettek vészhelyzeti leszállást a texasi repülőgép-baleset előtt?

A hatóságok közlése szerint a pilóta azért jelentett be vészhelyzeti leszállást, mert olaj került a repülőgép szélvédőjére. Az olajszennyeződés jelentősen ronthatja a kilátást, különösen leszállás közben, ami komoly biztonsági kockázatot jelent. A gép a kitérő manőver során vezetékeknek ütközött, mielőtt elérte volna a kijelölt repülőteret.

Ki volt Ron Timmermans?

A balesetben elhunyt Ron Timmermans elismert, díjnyertes pilóta és repülőoktató volt. 2021-ben az Egyesült Államokban az Év Nemzeti Minősített Repülőoktatója címet is elnyerte. Feleségével közösen vezettek egy floridai székhelyű légiközlekedési vállalkozást, és évek óta aktív szereplői voltak a repülős közösségnek.

Hogyan élte túl a kutya a repülőgép-balesetet?

A fedélzeten tartózkodó kis termetű kutya – Ziva – csodával határos módon túlélte a becsapódást. A helyszínre érkező lakosok találták meg élve, majd gondoskodtak róla. Bár a repülőgép-baleset súlyos károkat okozott a gépben, az állat sérülései nem bizonyultak végzetesnek.

