Brit turista randalírozott a repülőtéren

Helyi idő szerint körülbelül 6 órakor erőszakos incidens történt a Hongkongi Nemzetközi Repülőtér 1. termináljában. Egy videó azt mutatja, ahogy a férfi egymás után több automatát is felborít. A képernyők és a készülék alkatrészei szétrepülnek a csarnok padlóján. A férfi rúgja az automatákat és felborítja őket.

Végül egy fémrudat vesz le egy korlátról. Ezzel többször is megütötte a már felborult check-in automatát. A jelentések szerint a poggyászszállító kocsiját is felhasználta a korlátok felborításához, és egy üveglapot is megrongált. A csarnokban ilyen korán még csak kevesen tartózkodtak. A közelben álló utasok és repülőtéri alkalmazottak biztonságos távolságból figyelték a helyzetet, míg a biztonsági erők óvatosan közeledtek.

Letartóztatás a repülőtéri rendőrség által

A repülőtéri hatóság információi szerint az alkalmazottak és a biztonsági személyzet a helyszínre sietett, és felszólította a férfit, hogy hagyja abba a rongálást. Röviddel ezután a rendőrség letartóztatta a 35 éves brit férfit a repülőtér buszmegállója területén, és nyomozást indított. A férfit anyagi kár okozása és úgynevezett „Part 1” mérgező anyagok birtoklása miatt vádolták meg. A poggyászában négy Viagra tablettát találtak, amelyekre nem tudott receptet felmutatni. Hongkongban e gyógyszer birtoklása orvosi recept nélkül büntetendő - írja a focus.de.

Akár tíz év börtönbüntetés

A jelentések szerint a turista már 2025 novemberében érkezett Hongkongba. A brit állampolgárok legfeljebb hat hónapig tartózkodhatnak vízum nélkül a városban. Az incidens napján a férfi állítólag megpróbált repülőjegyet vásárolni, hogy elhagyja Hongkongot. A kitörés pontos okai egyelőre nem tisztázottak. A hatóságok azonban feltételezik, hogy a férfi valószínűleg pszichés válságban szenvedett. Elítélése esetén akár tíz év börtönbüntetés is várhat rá vagyoni kár okozása miatt, valamint további két év a vényköteles Viagra tabletták recept nélküli birtoklása miatt. Ezen felül pénzbírság is kiszabható rá.