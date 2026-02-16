2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Balesetek, torlódások országszerte

Csak a szokásos hétfő reggeli csúcs

MH
 2026. február 16. hétfő. 8:37
Megosztás

A 62-es főúton, Perkáta elkerülő szakaszán baleset történt. A 11-es km-nél félpályán megindult a forgalom.
A 47-es főúton, Szeghalom közelében, egy személyautó őzet gázolt, csak egy sáv járható váltakozva a 86-os km-nél.

Balesetek, torlódások országszerte
Február 16-án, reggel erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól torlódásra készüljenek. Szintén erős a járműmozgás az M1-es autópályán, a főváros irányába, a terelt szakaszon, Herceghalom és Biatorbágy között szakaszos lassulásra számítsanak (Képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól torlódásra készüljenek. Szintén erős a járműmozgás az M1-es autópályán, a főváros irányába, a terelt szakaszon, Herceghalom és Biatorbágy között szakaszos lassulásra számítsanak.

Javában tart a mohácsi tavaszváró, téltemető népszokás, a méltán híres busójárás. A turisták sokaságát vonzó esemény jövő keddig tart. A környéken számos helyen lépett életbe ideiglenes forgalmi rend. A megnövekedett jármű és gyalogosforgalom, valamint az átmeneti forgalmi változások miatt fokozott körültekintéssel és türelemmel vezessenek! (A forgalomkorlátozások listája EZEN az oldalon elérhető.

Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es km-nél, ugyanis a héten átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink