Balesetek, torlódások országszerte

A 62-es főúton, Perkáta elkerülő szakaszán baleset történt. A 11-es km-nél félpályán megindult a forgalom. A 47-es főúton, Szeghalom közelében, egy személyautó őzet gázolt, csak egy sáv járható váltakozva a 86-os km-nél.

Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól torlódásra készüljenek. Szintén erős a járműmozgás az M1-es autópályán, a főváros irányába, a terelt szakaszon, Herceghalom és Biatorbágy között szakaszos lassulásra számítsanak.

Javában tart a mohácsi tavaszváró, téltemető népszokás, a méltán híres busójárás. A turisták sokaságát vonzó esemény jövő keddig tart. A környéken számos helyen lépett életbe ideiglenes forgalmi rend. A megnövekedett jármű és gyalogosforgalom, valamint az átmeneti forgalmi változások miatt fokozott körültekintéssel és türelemmel vezessenek! (A forgalomkorlátozások listája EZEN az oldalon elérhető.



Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.



Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es km-nél, ugyanis a héten átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!