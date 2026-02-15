Vasárnapi havazás és viharos szél

Fordulat következett be időjárásunkban: elsősorban hazánk déli, délkeleti felén várható további csapadék, amely késő délutánra gyengül, szűnik, de előtte az esőt, záport átmenetileg havas eső, havazás válthatja fel. Ugyanakkor a Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közötti sávban továbbra is kialakulhatnak záporok, hózáporok.

Az északias szelet sokfelé kísérik erős, főként a Dunántúlon és északkeleten több helyen viharos lökések - a szélre érzékeny hegyvidéki helyeken 100 km/h feletti széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható - a legtöbb helyen napközben csökken a hőmérséklet. Késő estére -5, +2 fok közé hűl a levegő.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az orvosmeteorológus szerint a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. A szervezet görcskészsége erősödhet.