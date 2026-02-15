Krónika
Többen meghaltak egy lavina miatt az olasz Alpokban
A tragédia az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban történt február 15-én, vasárnap
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Karl-Josef Hildenbrand
A lavina a délelőtti órákban ragadta magával a Courmayeur térségében síelőket távol az előkészített sípályáktól. A hegyi mentők szerint az áldozatok feltehetőleg francia állampolgárok.
Egy másik lavina a szintén észak-olasz Trento régióban egy embert sodort, akit síelőknek sikerült kiásniuk.
Az ausztriai Tirol tartományban található St. Anton am Arlberg közelében egy síelő súlyos sérüléseket szenvedett egy hóomlás miatt, a sérült személyt helikopterrel szállították egy innsbrucki klinikára - közölte a helyi rendőrség. A hatóságok itt is mentőakciót indítottak esetleges további áldozatok felkutatására.