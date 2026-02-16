Rárúgta a románokra a digitális ajtót Lolita Cercel

Színre lépett Romániában egy művésznek nevezett entitás, ami nem ember, nem állat, nem robot, nem android, nem cyborg - csak szimplán a mesterséges intelligencia (MI/AI) terméke - írja a kolozsvári Főtér. Mint utalnak rá, a Lolita Cercel néven futó „hölgy” csak Romániában robbant bombaként, ugyanis a világban efféle „művész” entitások már jócskán léteznek.

Ott van például a ma már multimilliomos Botto, aki csak egy szimpla MI-entitás, amelyet egy német IT-s csapat irányít. Vagy a híres Xania Monet akinek a Billboard-slágerlistás dalait - nem tévedés - 17 millióan hallgatták meg két hónap alatt és épp a minap kötött „vele„ egy három millió dolláros lemezszerződést egy kiadó. Mármint nem vele, hanem a megalkotójával, Talisha Jones amerikai költőnővel. És rengeteg más példát lehetne felsorakoztatni - írja a lap.

A jelenség tehát nem izolált és nem valami hóbortos, alternatív életmódot hajszoló különcök szórakozása, hanem kő kemény dollármilliókat megmozgató biznisz. Ugyanakkor a Lolita Cercel elleni kifogás egyrészt a ”származására„ vonatkozik, másrészt magára a zenére, melyet képvisel.

A lapban hozzáteszik, a nem-romák szeretik a roma zenét, de nem szeretik magukat a romákat.