Még mindig nincs gyanúsítottja a bankrablásnak

Még mindig nincsen gyanúsítottja Németország történetének egyik leglátványosabb bankrablásának - írja friss cikkében e BBC. Az írás apropóját az adja, hogy a hatóságok még mindig a homályban tapogatódznak a tekintetben, hogy vajon kinek a számlájára írható a látványos és kétségtelenül nagystílű cselekedet.

A cikkben emlékeztetnek, egy csendes hétvégén, közvetlenül karácsony után egy tolvajcsoport úgy tört be egy gelsenkircheni főutcai bankba, hogy egy ipari fúróval szó szerint átvágta a trezor falát. A tettesek több mint 3000 széfet törtek föl és több tucat, de akár száz millió eurót loptak el. A BBC megjegyzi, a pénzintézet ügyfelei közül sokan szó szerint elvesztették életük megtakarításait, de számosan sirathatják régi, generációk óta őrzött családi ékszereiket is.

A rendőrség közlése szerint azok sincsenek - úgymond - beljebb, akiknek nem tulajdonították el a kincseit, ugyanis a bűnözők szándékosan vizet és vegyszereket öntöttek az ott hagyott értékekre. A szakértők gyakorlatilag tavaly óta válogatják a maradványokat azért, hogy hátha valamiféle használható nyomra bukkannak. E mellett azt is tisztázni kell, hogy a maradékok közül melyik tárgy kinek a tulajdona. A BBC hozzáteszi, míg egyes ügyfelek hivatalos elismervénnyel rendelkeztek a széfjük tartalmáról, mások nem tudnak effélét felmutatni, mert mindenki azt tett a kazettákba, amit akart.