Más az illata a magányosoknak

XIV. Lajos francia király az illatok megszállottja volt. Versailles minden szobáját vágott virágok díszítették, a bútorokat és a szökőkutakat parfümmel permetezték be, sőt a látogatókat is lelocsolták, mielőtt beléptek volna a kastélyba. Akár azért, mert az urlakodó személyes higiéniája nem felelt meg a mai elvárásoknak, akár azért, mert Lajos szimplán csak élvezte ezt a játékot. Egy biztos, a Napkirály megértette, hogy az illatok fontosak - írja friss elemző cikkében a BBC.

Mint olvasható, a testszagunk részleteket árulhat el az egészségünkről, például betegségek jelenlétét (a kolera édességre míg a heveny cukorbetegség a rothadt almára hajaz). Utalnak rá, a férfiak a menstruációs ciklusok kzött, amikor a nők a legtermékenyebbek kellemesebbnek és vonzóbbnak találják a másik nemet mint amúgy általában. A BBC által idézett tanulmány szerzői szerint ez pedig hasznos lehetett őseink számára a reprodukcióra alkalmas jelöltek felderítésében. A férfiaknak amúgy az aktuális tesztoszteronszintje is javíthatja az illatukat.

Egy tanulmányban a nőknek véletlenszerűen kiválasztott férfiak által viselt pólókat adtak, és megkérték őket, hogy rangsorolják azokat „kellemességük" (szaguk) szerint. Mint kiderült, a hölgyek azokat részesítették előnyben, akiknek az immunrendszere és a genetikája a legjobban illeszkedett a sajátjukéhoz. Ugyanakkor ez a teszt a való életben nem annyira sikeres, ugyanis ott rengeteg a zavaró hatás, s nem csak az orr, hanem a szem és az ízlés is vezeti a választókat.

A cikkben megemlítik, a magányos embereknek más az illata, s ez - a másik nem kellő figyelme estén - nagyban befolyásolhatja a párválasztási esélyeket.