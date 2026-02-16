2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Más az illata a magányosoknak

Nem bűz - csak szimpla vonzalom

MH
 2026. február 16. hétfő. 7:38
Megosztás

Rengeteg pszichológiai és biológiai információ tárolódik az illatunkban, de valamilyen oknál fogva inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket az adatokat.

Más az illata a magányosoknak
Lehet, hogy csinos, de a szaga...
Fotó: AFP/Photononstop/Philippe Turpin

XIV. Lajos francia király az illatok megszállottja volt. Versailles minden szobáját vágott virágok díszítették, a bútorokat és a szökőkutakat parfümmel permetezték be, sőt a látogatókat is lelocsolták, mielőtt beléptek volna a kastélyba. Akár azért, mert az urlakodó személyes higiéniája nem felelt meg a mai elvárásoknak, akár azért, mert Lajos szimplán csak élvezte ezt a játékot. Egy biztos, a Napkirály megértette, hogy az illatok fontosak - írja friss elemző cikkében a BBC.

Mint olvasható, a testszagunk részleteket árulhat el az egészségünkről, például betegségek jelenlétét (a kolera édességre míg a heveny cukorbetegség a rothadt almára hajaz). Utalnak rá, a férfiak a menstruációs ciklusok kzött, amikor a nők a legtermékenyebbek kellemesebbnek és vonzóbbnak találják a másik nemet mint amúgy általában. A BBC által idézett tanulmány szerzői szerint ez pedig hasznos lehetett őseink számára a reprodukcióra alkalmas jelöltek felderítésében. A férfiaknak amúgy az aktuális tesztoszteronszintje is javíthatja az illatukat.

Egy tanulmányban a nőknek véletlenszerűen kiválasztott férfiak által viselt pólókat adtak, és megkérték őket, hogy rangsorolják azokat „kellemességük" (szaguk) szerint. Mint kiderült, a hölgyek azokat részesítették előnyben, akiknek az immunrendszere és a genetikája a legjobban illeszkedett a sajátjukéhoz. Ugyanakkor ez a teszt a való életben nem annyira sikeres, ugyanis ott rengeteg a zavaró hatás, s nem csak az orr, hanem a szem és az ízlés is vezeti a választókat.

A cikkben megemlítik, a magányos embereknek más az illata, s ez - a másik nem kellő figyelme estén - nagyban befolyásolhatja a párválasztási esélyeket.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink