Marco Rubio a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten

Szijjártó Péter közölte: a Rubióval történő tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, melynek kapcsán megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból - tette hozzá.

A megbeszélések másik fő témaköre a magyar-amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszüntették velünk szemben.

Orbán Viktor emellett tavaly azt is elérte Washingtonban, hogy az orosz kőolajra kivetett amerikai szankciók alól Magyarország mentesüljön, a paksi beruházásra vonatkozó szankciókat pedig az Egyesült Államok eltörölte - emlékeztetett a politikus.

Szavai szerint Donald Trump és Orbán Viktor között a lojalitáson alapuló személyes barátság is van. Ők a világ legtámadottabb politikusai közé tartoznak és "a legnehezebb időkben, a legotrombább, bunkóbb és alpáribb támadások közepette" is kitartottak egymás mellett. Kiemelte: ez látható most is, hiszen a müncheni biztonsági konferencián több sértő megjegyzés is elhangzott a magyar miniszterelnökkel és hazánkkal szemben, pont úgy, ahogy korábban az Egyesült Államok elnökével szemben.

Szijjártó Péter jelezte: 2016 óta az európai fősodor politikusai "bunkóságversenyt rendezve licitálnak egymásra, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni" Donald Trumpra és Orbán Viktorra, ám ahogyan az amerikai elnök választást nyert, úgy Orbán Viktor is nyerni fog.

A tárcavezető Magyarország energiaellátásáról elmondta: a Barátság kőolajvezeték - dacára az álhíreknek - nem sérült meg a legutóbbi támadásban. A körülötte lévő infrastruktúra sérülése pedig nem volna akadálya a vezeték üzemeltetésének, amely műszakilag készen áll az újraindításra. A működtetés akadályozásának tehát kizárólag politikai oka van - húzta alá Szijjártó Péter, kiemelve, hogy a magyarellenes politikát folytató ukrán elnöknek az április 12-i választásokon az az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerjen, mert akkor "zöld utat kap Ukrajna".

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljesen félreérti a helyzetet: úgy gondolja, Európa tartozik neki, mert ők harcolnak az oroszokkal, holott ez nem így van, mert Oroszország nem az unióval áll háborúban, és Ukrajna nem Európát, hanem saját magát védi.

Ukrajna elnöke tudja, hogy ha a szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor ők nem jönnek az unióba, Magyarország nem megy háborúba és a magyarok emberek pénze nem megy Ukrajnába - fogalmazott. Volodimir Zelenszkij ezért mindent elkövet, hogy a Tisza Pártot segítse, ennek egyik eleme, hogy veszélyeztetik hazánk energiaellátását, mely ellenséges lépés Magyarországgal szemben és súlyos beavatkozás a hazai választási folyamatba - jelentette ki.

Kitért arra is, hogy az unió intézkedései között szerepel: Magyarország és Szlovákia mentesül az orosz kőolaj csővezetékes szállítására vonatkozó szankciók alól, és a csővezetékes szállítás ellehetetlenülése esetén ez a két ország importálhat orosz kőolajat tengeri úton is. Ezért most az a cél, hogy az Adria vezetéken érkezzen kőolaj Magyarországra és Szlovákiába - tájékoztatott. A Mol az ehhez szükséges lépéseket megtette, így most Horvátországon a sor, hogy lehetővé tegye ennek megvalósítását - fűzte hozzá, jelezve: a horvátoknak az uniós szabályok szerint kötelességük ezt a kérést teljesíteni.

Szijjártó Péter szerint a "Zelenszkij-terv" a Brüsszel-Kijev koalíció munkájának egyik eredménye, mely arról szól, hogyan avatkozzanak be a magyar parlamenti választásba és vegyék el a tagországok lehetőségét a legfontosabb uniós döntések befolyásolására, lealacsonyítva ezzel a kisebb tagországokat arra a szintre, hogy a nagy tagországok uniós javaslataira annyit tudjanak csak mondani: "igenis". Magyarország azonban ezt nem hagyja - jelentette ki.

Az EU szabályai között nem véletlenül szerepel, hogy a legfontosabb kérdésekben egyhangú szavazással kell dönteni. A tagországok nemzeti érdekeikkel élesen ellentétes kérdésben vétózhatnak. Magyarország ezt teszi immár huszadik alkalommal, amikor a hozzánk olcsó kőolajat és földgázt szállító orosz energiacégeket akarnak szankcionálni Brüsszelben - fejtette.

Szijjártó Péter közölte, a vétójog elvételéhez nem fognak asszisztálni, amíg szuverén nemzeti kormánya van, addig Magyarország ragaszkodni fog vétójogához, hogy a legfontosabb uniós döntések ne születhessenek meg a magyar emberek akarata ellenére.

A tárcavezető a kínai külügyminiszter látogatásával kapcsolatban elmondta: Magyarország külső kritikákban megfogalmazott elszigeteltségére méltó válasz, hogy egy héten belül jár Budapesten a kínai és az amerikai külügyminiszter. Hangsúlyozta, Kína az elmúlt 3 évben a legjelentősebb beruházó volt Magyarországon, egyúttal a legmodernebb technológiát hozta hazánkba, tízezer számban teremtve új munkahelyeket.

Emellett Európán kívül Kína Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere is - jegyezte meg, kiemelve: a két ország olyan fontos beruházásokban működött együtt, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése, mely az egyik legjelentősebb regionális infrastruktúra-fejlesztés az elmúlt időszakban Közép-Európában. Közlése szerint itt a teherszállítás február 27-én, míg a személyszállítás március 14-én indul.