Jó sok cipőt lopott a román rendőr

Mint a mesében: elmentek cipőt lopni Bécsbe, hazafelé lebuktak, a sztorit megpróbálták otthon eltitkolni - de ez sem jött össze...

Egy román rendőr kapta magát és elment Bécsbe cipőt lopni - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből kiderül, egy aradi közeg kiruccant a feleségével Ausztriába, konkrétan Bécsbe - majd hazafelé benéztek egy, a város közelében fekvő bevásárlóközpontba, ahol meglátogatták a cipőüzleteket. Persze előre fölkészültek, így volt náluk egy improvizált szerkentyű, amivel leszedték az árucikkekről a lopásgátlókat.

Minden klappolt, a párocska megrakta az autó csomagtartóját cipőkkel 3000 euró értékben. Ám a hazafele vezető úton fennakadtak egy rutinellenőrzésen. A román rendőr először azt mondta az osztrák kollégának, hogy a sok cipő mind egy barátja tulajdonát képezi. De nem egyeztette a vallomást a feleségével, aki viszont bevallotta, hogy ők valójába ellopták a szajrét.

A lefülelt közeg otthon nem szólt főnökeinek, hogy enyves lett a keze és elkapták. A sztori szinte véletlenül derült ki, a belső ellenőrző testület ugyanis szert tett a rendőr által elkövetett lopás adataira. A derék közeg egy ideig tagadta, hogy ő követte el a bűncselekményt, mire az illetékesek elébe tolták a bizonyítékokat...