Bevonták a mentésre siető tűzoltó jogsiját

Hiába törvény a törvény, van, amikor az észnek kellene inkább diadalmaskodnia - pár szóban talán így foglalható össze legtömörebben egy Romániában történt szürreális eset. Mint a kolozsvári Főtér cikkéből kiviláglik, miközben egy Kárpáton túli városban, Căuești-ben égett a tető, s a rászorulók számára minden perc életbe vágó volt, addig az út szélén okmányellenőrzés zajlott. A rendőr azért intette le a tűzoltóautót, mert az nem adott neki elsőbbséget, majd azt közölte az egységgel, hogy nincs joguk a kék fényjelzés használatára.

A közeg a sztori amolyan tetőpontjakén a sofőrnek kiszabott több mint 3000 lejes 240 ezer forintos) bírságot és a járművezetői jogosítványát is bevonta négy hónapos időtartamra. S miközben a tűzoltó megsemmisülve állt az út szélén, a távolban még mindig kanyargott a füst a horizonton.

A lap hozzáteszi, mire a hatóságok befejezték az egymás közti torzsalkodást, a falusiak vödrökkel már eloltották a tüzet - azaz bár nem történt nagyobb tragédia, de az állam mégiscsak magára hagyta a polgárait, jelenléte irrelevánssá vált.