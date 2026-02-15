2026. február 15., vasárnap

Előd

Krónika

Bankot robbantott egy szerencsés lottózó

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

MH
 2026. február 15. vasárnap. 20:18
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint vasárnap délután megtartották a 7. heti hatos lottó számsorsolást.

Bankot robbantott egy szerencsés lottózó
Kihúzták a hatos lottó számait: Bankot robbantott egy szerencsés lottózó február 15-én
Fotó: Szerencsejatek Zrt.

Nyerőszámok: 4 (négy), 10 (tíz), 22 (huszonkettő), 26 (huszonhat), 27 (huszonhét), 38 (harmincnyolc).

Nyeremények: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 492 130 995 forint; 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 395 265 forint; 4 találatos szelvény 2309 darab, nyereményük egyenként 7190 forint; 3 találatos szelvény 34 806 darab, nyereményük egyenként 2935 forint.

