Alakul a dugó, baleset történt az M0-s autóút déli szektorában

Az M1-es felé haladó oldalról, Törökbálint közeléből jelentették a baleset miatti sávzárást

 2026. február 15. vasárnap. 9:52
Frissítve: 2026. február 15. 9:54
Az MO-s autópálya 5-ös km-nél három sávot zártak le, a forgalom a legbelső sávban halad tovább - jelentette az Útinform.

Fotó: MH archív/Leéb Ádám

Elkezdődött a mohácsi tavaszváró, téltemető népszokás, a méltán híres busójárás. A turisták sokaságát vonzó esemény hat napig, vagyis jövő keddig tart. A környéken számos helyen lépett életbe ideiglenes forgalmi rend. A megnövekedett jármű és gyalogosforgalom, valamint az átmeneti forgalmi változások miatt fokozott körültekintéssel és türelemmel vezessenek! (A forgalomkorlátozások listája ITT érhető el.


Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Új csomópont biztosítja a közvetlen fel- és lehajtást az M5-ös autópályára. A 102-es km-nél megépült Kunszállás csomópontot átadták a forgalom számára.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

