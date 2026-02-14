Krónika
Balesetet szenvedett Tállai András államtitkár
A baleset Gelej és Mezőcsát között történt
Tállai András
Fotó: MH/Török Péter
Az államtitkár az esetről a Facebook-oldalán azt írta: szolgálati autójával lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedett kolléganőjével, a gépjárművet ő vezette. Az incidensnek rajtuk kívül nem volt más érintettje, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek - tette hozzá.
Közölte, az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.
A hirado.hu a Mezőkövesd képekben nevű Facebook-csoport bejegyzésére hivatkozva azt közölte, hogy a baleset Gelej és Mezőcsát között történt.