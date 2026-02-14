2026. február 14., szombat

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Balesetet szenvedett Tállai András államtitkár

A baleset Gelej és Mezőcsát között történt

MH/ MTI
 2026. február 14. szombat. 16:24
Megosztás

Közúti balesetet szenvedett Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára szombaton.

Balesetet szenvedett Tállai András államtitkár
Tállai András
Fotó: MH/Török Péter

Az államtitkár az esetről a Facebook-oldalán azt írta: szolgálati autójával lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedett kolléganőjével, a gépjárművet ő vezette. Az incidensnek rajtuk kívül nem volt más érintettje, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek - tette hozzá.

Közölte, az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.

A hirado.hu a Mezőkövesd képekben nevű Facebook-csoport bejegyzésére hivatkozva azt közölte, hogy a baleset Gelej és Mezőcsát között történt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink