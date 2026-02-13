Vasárnapra egy hidegbetörés miatt bő 10 fokkal visszaesik a hőmérséklet

Vasárnapra egy hidegbetörés miatt bő 10 Celsius-fokkal visszaesik a hőmérséklet – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: jelenleg még az Ibériai-félsziget fölött örvénylik az a ciklon, amely a következő két napban délkelet, kelet felé mozog, közben egyre inkább ki is mélyül. Ennek a légörvénynek a csapadékzónája szombat estétől érkezik meg a Kárpát-medence fölé, ekkor még esőre, záporra kell készülni.

Hozzátették: a ciklon hátoldalán azonban megindul a Kárpát-medence felé az a hideg légtömeg, amely szombaton napközben még az Alpoktól, Kárpátoktól északra lesz. Szombaton késő estétől azonban északira fordul az áramlás, vasárnap egyre nagyobb területen megerősödik, sőt viharossá fokozódik az északi szél, amellyel hideg, bő 10 fokkal hidegebb légtömeg érkezik.

Az előrejelzés szerint vasárnap kora hajnaltól előbb az Északnyugat-Dunántúlon, majd hamarosan másutt is havas eső, majd hó hullhat, legkésőbb az Alföld délkeleti részein. A csapadék zöme várhatóan eső lesz, a halmazállapot-váltás után gyorsan szűnni is kezd a csapadék, így főleg a hegyvidéki tájakon alakulhat ki vékony hóréteg, síkvidéken erre kisebb az esély. A legtovább a Tisza mentén lehetnek hózáporok, illetve havazás.

Szombaton még tavasziasan enyhe időre kell készülni, a hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között alakul, csak Borsod északi részein lehet kissé hűvösebb. Szombaton késő estétől azonban egyre hidegebb lesz, a vasárnapi csúcsérték várhatóan reggel állhat be, ugyanis vasárnap napközben tovább csökken a hőmérséklet.

Vasárnap nyugat felől csökken a felhőzet, délután a Dunántúlon már ki is derül az ég. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúl zömén és az északkeleti megyékben viharos széllökések kísérik, a legerősebb széllökések a szélre érzékeny helyeken elérhetik az óránkénti 80-90 kilométerest is.