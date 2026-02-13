2026. február 13., péntek

Krónika

Tovább nőtt az áldozatok száma

Immár négy emberéletet követelt a budakeszi tűzvész

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 22:01
Négyre emelkedett a budakeszi panziótűz halálos áldozatainak száma, az egyik életveszélyes sérült a kórházban életét vesztette - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán pénteken.

A kigyulladt kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Azt írták: hajnalban egy budakeszi panzióban ismeretlen okból tűz ütött ki, amely hamar lángra gyújtotta az épület tetőszerkezetét. Az elsődleges adatok szerint tizenöten könnyen, hárman súlyosan sérültek meg. Hárman jelenleg is életveszélyes állapotban vannak, négy ember pedig elhunyt. Közölték: a rendőrség szakértők bevonásával közveszély okozása miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tűz miatt fedél nélkül maradtak számára megnyitotta a polgármesteri hivatal épületét, a befogadottak számára melegedőt, reggelit biztosítottak. Hozzátette: megkezdték a tűzben megsemmisült okmányok azonnali pótlását. A polgármester, megköszönve az eddigi lakossági felajánlásokat, azt írta: a további adományokat - elsősorban női és férfi ruhákat - a budakeszi Híd családsegítőbe várják.

