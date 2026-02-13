Krónika
Robbanás okozhatta a Budakeszin történt halálos háztüzet
Büntetőeljárás indult
Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkezett a tűz. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani – tette hozzá.
Az elsődleges vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos. Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás – közölte.
Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint az érintett épületben – ami munkásszállónak is nevezhető – 47-en tartózkodtak. Az MTI kérdésére válaszolva közölte: mind a 47 ember magyar állampolgár.