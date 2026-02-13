Krónika
Pokoli éjszaka Budakeszin
Halottak és súlyos sérültek is vannak a pusztító tűz után
Tűz ütött ki éjszaka Budakeszin a Zichy Péter utcában. A jelenlegi információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak
Fotó: Facebook/Győri Ottilia hivatalos oldala
Mint fogalmazott, „a mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját” - idézet a Mandiner.
Megjegyezte, az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre.
Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt, Győri Ottilia pedig megígérte, a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ad.
