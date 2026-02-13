2026. február 13., péntek

Pokoli éjszaka Budakeszin

Halottak és súlyos sérültek is vannak a pusztító tűz után

 2026. február 13. péntek. 9:52
Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán adta hírül, hogy tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcai Sport hotel tetején. Posztjában megemlítette, hogy friss információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak.

Fotó: Facebook/Győri Ottilia hivatalos oldala

Mint fogalmazott, „a mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját” - idézet a Mandiner.

Megjegyezte, az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre.

Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt, Győri Ottilia pedig megígérte, a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ad.

