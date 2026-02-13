Pokoli éjszaka Budakeszin

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán adta hírül, hogy tűz ütött ki Budakeszin, a Zichy Péter utcai Sport hotel tetején. Posztjában megemlítette, hogy friss információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak.

Tűz ütött ki éjszaka Budakeszin a Zichy Péter utcában. A jelenlegi információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak

Mint fogalmazott, „a mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját” - idézet a Mandiner.

Megjegyezte, az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre.

Az önkormányzat az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt, Győri Ottilia pedig megígérte, a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ad.