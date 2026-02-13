Megszólalt a Zsidó Hitközségek Szövetsége a kitörés napja kapcsán

A kitörés napi emléktúra a legkevésbé azokat képviseli, akikre emlékezni kíván – írja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Fontosnak tartják, hogy a budapesti német és magyar védőrség katonai akciója „megtisztulhasson a rárakódott szélsőséges szennytől”, ennek érdekében határozott lépéseket várnak, hogy a végrehajtó hatalom szereplői érvényt szerezzenek saját elveiknek.

A Mazsihisz szerint „a német-magyar csapatok kitörési kísérletének borzalmai az ostromgyűrűbe zárt Budapestről a második világháború hadtörténetének egyik legtragikusabb akciója volt”: 1945. február 11-én 24 ezer katona vágott neki a budai hegyvidéknek, közülük minden harmadik eleve sérülten. Ezeket a katonákat parancsnokaik „aljas cinikussággal küldték gyakorlatilag a biztos halálba”, a német védvonalakat közülük nagyjából 700 ember érhette el, a menetelők 97 százaléka nem élte túl – teszik hozzá.

Hangsúlyozzák, hogy a halálba hajszolt emberek nem hősök, hanem áldozatok voltak, és ezen még az sem változtat, hogy a kitörésben részt vevő „magyar különítményesek akár cselekvő résztvevői voltak magyar civilek, köztük sok budapesti zsidó lemészárlásának”. „Tiltakozunk az ellen, hogy míg Magyarország Kormánya rendre deklarálja az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elvét és gyakorlatát, addig évről évre emlékezetpolitikára hivatkozva neonácik masíroznak a kitörés napjára rendezett emléktúrán” – fogalmaznak, hozzáfűzve: a megemlékezés ezen formája a legkevésbé azokat képviseli, akikre emlékezni kíván, „a kitörésben elpusztított tízezrek nem kértek a halálból”.