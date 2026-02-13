Ki rajzolta az óriásembert az ausztrál fennsíkon?

A NASA Landsat-8 műholdja egy rejtélyes geoglifát rögzített a dél-ausztráliai Finneys Springs-fennsík felszínén. A botot vagy bumerángot tartó őslakos férfit ábrázoló rajzot először egy pilóta észlelte 3000 méteres magasságból 1998-ban.

A 3,5 kilométer hosszú geoglifát a közeli településről Marree Mannek nevezték el. 2013-ra a vonalak az erózió miatt elhalványultak, és alig voltak láthatóak. 2016 augusztusában a helyi vállalkozók, akik aggódtak egy turisztikai látványosság elvesztése miatt, úgy döntöttek, hogy helyreállítják az elhalványuló geoglifát. Az eredeti pontos GPS-koordinátáinak és egy építési földmérő segítségével öt nap alatt újraalkották a Marree Mant.

Annak érdekében, hogy a restaurált geoglifa tovább fennmaradjon, a restaurátorok barázdákat hoztak létre a víz felfogására és a növényzet növekedésének elősegítésére. Remélik, hogy idővel a növényzet zölddé teszi a rajz vonalait.

Az, hogy ki és miért alkotta ezt a geoglifát, továbbra is vita tárgyát képezi. Egyes jelentések szerint valahogyan a skót felfedezőhöz, John Stuarthoz köthető, innen ered a beceneve – Stuart óriása. A geoglifa felfedezése után egy emléktáblát találtak, amelyen egy amerikai zászló, az olimpiai karikák és egy idézet látható Hadley Finlayson 1946-os „Vörös középpont” című könyvéből. Ez a viszonylag fiatal korára utal - írta meg a Gismeteo.