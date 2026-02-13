Kézigránát robbant egy kijevi lakásban, egy ember meghalt

Kijev Obolony kerületében egy szökött katona kézigránátot robbantott éjszakai italozás közben a barátja lakásában, a detonációban egy ember meghalt, ketten megsérültek – számolt be pénteken az rbc.ua hírportál a kijevi rendőrség Telegram-közlésére hivatkozva.

A jelentés szerint egy 29 éves, az egységét önkényesen elhagyó katona meglátogatta barátját, ahol egy hétfős csoporttal együtt alkoholt fogyasztottak. Hirtelen konfliktus alakult ki, amikor a katona egy F-1-es repeszgránátot robbantott fel a konyhában, aminek következtében a ház 45 éves tulajdonosa a helyszínen életét vesztette, egy másik vendéget, egy 36 éves helyi lakost pedig sérülésekkel kórházba szállítottak.

A járőrök és a nyomozók gyorsan őrizetbe vették a gyanúsítottat, aki maga is repeszek okozta sérüléseket szenvedett a lábán a robbanás során, és jelenleg orvosok, valamint rendőrök felügyelete alatt van. A hatóságok döntenek az őrizetbe vételéről. A gyanúsítottra tíztől tizenöt évig terjedő vagy életfogytiglani szabadságvesztés vár – írta meg a karpat.in.ua.