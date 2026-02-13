2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Kézigránát robbant egy kijevi lakásban, egy ember meghalt

Az éjszakai italozás eldurvult, robbanás lett belőle

MH
 2026. február 13. péntek. 22:31
Megosztás

Kijev Obolony kerületében egy szökött katona kézigránátot robbantott éjszakai italozás közben a barátja lakásában, a detonációban egy ember meghalt, ketten megsérültek – számolt be pénteken az rbc.ua hírportál a kijevi rendőrség Telegram-közlésére hivatkozva.

Kézigránát robbant egy kijevi lakásban, egy ember meghalt
Konfliktus alakult ki, és hirtelen előkerült a kézigránát
Fotó: Anadolu via AFP/Leon Klein

A jelentés szerint egy 29 éves, az egységét önkényesen elhagyó katona meglátogatta barátját, ahol egy hétfős csoporttal együtt alkoholt fogyasztottak. Hirtelen konfliktus alakult ki, amikor a katona egy F-1-es repeszgránátot robbantott fel a konyhában, aminek következtében a ház 45 éves tulajdonosa a helyszínen életét vesztette, egy másik vendéget, egy 36 éves helyi lakost pedig sérülésekkel kórházba szállítottak.

A járőrök és a nyomozók gyorsan őrizetbe vették a gyanúsítottat, aki maga is repeszek okozta sérüléseket szenvedett a lábán a robbanás során, és jelenleg orvosok, valamint rendőrök felügyelete alatt van. A hatóságok döntenek az őrizetbe vételéről. A gyanúsítottra tíztől tizenöt évig terjedő vagy életfogytiglani szabadságvesztés vár – írta meg a karpat.in.ua.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink