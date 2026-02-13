2026. február 13., péntek

Hármas karambol történt az M1-esen Tatabányánál

A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került

MH/ MTI
 2026. február 13. péntek. 19:39
Három személykocsi hajtott egymásba az M1-es autópályán Tatabánya térségében, a főváros felé vezető átterelt sávban - közölte a katasztrófavédelem a honlapján péntek este.

képünk illusztráció
Fotó: MH/Szita Róbert

A baleset az 51-es kilométernél történt. A három személygépkocsiban összesen hatan utaztak, a sérültekhez mentő érkezett. A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került.

Az Útinform azt írta, a baleset miatt a főváros felé vezető átterelt sávon megállt a forgalom, és a határ felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot, több kilométeres torlódásra kell készülni.

