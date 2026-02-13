Krónika
Hármas karambol történt az M1-esen Tatabányánál
A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került
képünk illusztráció
Fotó: MH/Szita Róbert
A baleset az 51-es kilométernél történt. A három személygépkocsiban összesen hatan utaztak, a sérültekhez mentő érkezett. A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került.
Az Útinform azt írta, a baleset miatt a főváros felé vezető átterelt sávon megállt a forgalom, és a határ felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot, több kilométeres torlódásra kell készülni.