Gyermekrajzpályázatot hirdet a Liszt Múzeum

Gyermekrajzpályázatot hirdet a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, az általános iskolás tanulóktól március 30-ig várják a munkákat.

A múzeum szándéka az, hogy ezekből akár ötletet is meríthet arra, hogy miként tehetnék izgalmasabbá a tárlatokat

Idén ünnepli megnyitásának 40. évfordulóját a Zeneakadémiához tartozó Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, amely ehhez kapcsolódva írta ki gyermekrajzpályázatát – közölte a Zeneakadémia az MTI-vel.

Két téma közül lehet választani: a Képzeletbeli múzeum elnevezésű téma arra keresi a választ, hogy milyen egy érdekes múzeum, mi látható benne, mit lehet ott csinálni, a Képzeletbeli Liszt Múzeum pedig arra, hogy milyen lenne Liszt Ferenc múzeuma, ha a pályázó tervezhetné meg.

Az intézmény segítségképpen létrehozott a honlapján egy aloldalt a múzeumpedagógia menüben Lisztről gyerekeknek címmel, ahol a történetek, anekdoták mellett archív fotók és zenei részletek is helyet kaptak.

A pályázók a fenti két téma közül az egyiket választhatják. Egy pályázó egyetlen, tetszőleges technikával elkészített, de papíralapon benyújtott eredeti alkotással nevezhet.

A munkákat személyesen vagy postai úton juttathatják el a Liszt Múzeumba. Bővebb információ a múzeumban vagy a [email protected] e-mail címen kérhető.

A zsűri tagja lesz a Zeneakadémia és a Liszt Múzeum néhány volt és jelenlegi munkatársa mellett Gosztola Kitti képzőművész és Pásztohy Panka animációs szakember, neves illusztrátor, egyebek közt Pitypang kutya megrajzolója.

A több korcsoportban értékelt és díjazott alkotók ajándékot kapnak, amelyet az április 11-i ünnepélyes eredményhirdetésen vehetnek át a Liszt Múzeum épületében, ahol egynapos kiállítást is rendeznek a legjobbnak bizonyult rajzokból.

Várhatóan május közepétől a Zeneakadémia főépületének Átriumában egy hosszabb ideig nyitva tartó tárlaton is megtekinthetők lesznek majd a díjazott munkák.

