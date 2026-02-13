2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Rendkívül rejtélyes Pesty László dokumentumfilmes eltűnése

A rendőrség február 9-én adta ki a körözést

MH
 2026. február 13. péntek. 13:21
Megosztás

Eltűnt személyként került fel Pesty László dokumentumfilmes, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítója adatlapja a rendőrség oldalára.

Rendkívül rejtélyes Pesty László dokumentumfilmes eltűnése
Eltűnt Pesty László
Fotó: Facebook/Pesty László

A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét adták meg – tudta meg a Mandiner.

A Telex telefonon kereste Pesty Lászlót, azonban nem érték el:

„A telefonszámán előfizető nem volt kapcsolható, az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett.”

Később Nagybaczoni Nagy Kati a közösségi oldalán reagált a férje eltűnésére. Ebben többek kozött azt írta,

„Abban egészen biztos vagyok, hogy neki senki nem ártott, és Őt senki nem bántotta.”

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink