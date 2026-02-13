Krónika
Rendkívül rejtélyes Pesty László dokumentumfilmes eltűnése
A rendőrség február 9-én adta ki a körözést
Eltűnt Pesty László
Fotó: Facebook/Pesty László
A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét adták meg – tudta meg a Mandiner.
A Telex telefonon kereste Pesty Lászlót, azonban nem érték el:
„A telefonszámán előfizető nem volt kapcsolható, az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett.”
Később Nagybaczoni Nagy Kati a közösségi oldalán reagált a férje eltűnésére. Ebben többek kozött azt írta,
„Abban egészen biztos vagyok, hogy neki senki nem ártott, és Őt senki nem bántotta.”
Objektum doboz