Rendkívül rejtélyes Pesty László dokumentumfilmes eltűnése

Eltűnt személyként került fel Pesty László dokumentumfilmes, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítója adatlapja a rendőrség oldalára.

A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét adták meg – tudta meg a Mandiner.

A Telex telefonon kereste Pesty Lászlót, azonban nem érték el:

„A telefonszámán előfizető nem volt kapcsolható, az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett.”

Később Nagybaczoni Nagy Kati a közösségi oldalán reagált a férje eltűnésére. Ebben többek kozött azt írta,

„Abban egészen biztos vagyok, hogy neki senki nem ártott, és Őt senki nem bántotta.”