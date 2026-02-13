Az idegenek már tudnak a földiek létezéséről

1950-ben E. Fermi fizikus rámutatott az ellentmondásra aközött a tény között, hogy még nem fedeztük fel az idegen életet, és a hatalmas univerzumban való létezésének nyilvánvaló valószínűsége között, jelenti a The Byte .

Felmerült azonban egy elképzelés, amely megmagyarázza ezt a paradoxont. Egyes csillagászok úgy vélik, hogy az idegenek már régen tudtak rólunk, annak ellenére, hogy mi nem tudunk róluk.

Először is, az intelligens élet számára nem jelentene problémát bolygónk észlelése. Az emberiség több mint egy évszázada aktívan sugároz rádiójeleket az űrbe.

A Naprendszerben és azon túl is vannak adókkal felszerelt űrhajók, mint például az amerikai Voyager űrhajó. Howard Isaacson csillagász szerint ezek az űrhajók önmagukban potenciálisan több mint 1000 csillagnak fognak információkat küldeni az emberiségről a következő évszázadokban.

Más szakértők úgy vélik, hogy az idegen civilizációk a városi világítás bősége (ami egyértelműen egy fejlett technológiai közösség jele) és a Föld környezetének szennyezettségi szintje miatt is észlelhetik a földieket.

A sci-fi régóta vizsgálja az idegenek látogatásának lehetőségét, és ezek a történetek gyakran katasztrofálisan végződnek. A kutatók aktívan vitatkoznak arról, hogy egyáltalán tájékoztatnunk kellene-e az idegen civilizációkat a létezésünkről, tekintettel a kapcsolódó kockázatokra.

De talán már túl késő, és már észrevettek minket. Az, hogy a megfigyelők miért nem fedik fel magukat, továbbra is rejtély.