Viking üzenetek a sörről és a szerelemről

Jó itt a sör - például efféle tömör üzenetek is olvashatóak a svédországi rúnaköveken.

Lenyűgöző és szórakoztató üzeneteket is rejtenek a svédországi rúnakövek, melyekből ezúttal a BBC közölt egy elgondolkodtató összeállítást. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, néhány évvel ezelőtt Magnus Källström, egy helyi rúnaszakértő egy Stockholmtól néhány órányira délre fekvő farmra utazott, hogy megvizsgáljon egy ősi írással borított sziklát. A tárgyat egy gazda találta egy mezőn, és első gondolata az volt, küszöbként fogja fölhasználni otthonában. Aztán szerencsére megfordította és ősi, gallyszerű jelek sorait látta rajta.

Ezek az úgynevezett rúnák, amelyeket a vikingek véstek bele körülbelül 1000 évvel ezelőtt. A szöveg amúgy megható volt, ugyanis a szeretet szólalt meg belőle: „ Gärder ezt a követ apja, Ögärd férje, Sigdjärv emlékére állíttatta.”

A BBC megjegyzi, bármennyire meglepőnek is hangzik, nem ritka, hogy ősi rúnakövek kerülnek elő a mai Svédországban és más skandináv államokban. A „rúna” szó amúgy az óészaki rún szóból ered , ami „titkosat" jelent. A jeleknek számos változata létezik, de általában 24, később pedig 16 betűből álló rendszert alkotnak, s maga a módi először Észak-Európában jelent meg mintegy kétezer évvel ezelőtt.

A szövegek általában személyeknek állítanak emléket, de néha egészen profán dolgok is visszaköszönnek a mai kor emberére. Például olyanok, hogy „itt ízletes a sör", vagy esetleg tulajdonjogot jeleztek: „Ez a birtok Finnviðr fiainak allodiális földje és családi öröksége Elgjastaðirben". De akad köztük szerelmes vallomás és átok is. Jelenleg amúgy durván hétezer föliratot tartanak nyilván a kutatók Északtól egészen Törökországig bezárólag. A kövek korunkra szürkévé fakultak, de a maguk idejében kimondottan szépek lehettek, ugyanis „állítóik" természetes festékekkel színezték azokat - például rózsaszínre.