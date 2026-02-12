Helyenként 167 kilométer per órás erejű szélvihar következtében többen megsérültek Katalóniában, ahol a rendkívüli időjárás miatt szünetel a jelenléti oktatás és mintegy száz repülőjáratot töröltek csütörtökön.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint már több mint 20 ember sérült meg a tartományban a Nils nevű viharral összefüggő balesetben, öten közülük kórházba is kerültek. Sant Boi-ban négy munkás szenvedett sérülést, akik kidőlt fák eltakaritásán dolgoztak. Villasarban pedig egy leomló fal okozott sérülést egy arra járó gyalogosnak.

A tartományi kormány az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve már szerdán döntött arról, hogy elmarad a tanítás, felfüggesztették a sporteseményeket, valamint elhalasztották a nem sürgős egészségügyi beavatkozásokat is.

A Rodalies helyi érdekű vasútvonal több szakaszán sebességkorlátozást rendeltek el, és mintegy száz repülőjáratot töröltek a barcelonai El Prat repülőtéren a rossz idő miatt.

Barcelonában bezárták a közparkokat, az ifjúsági és nyugdíjas központokat, könyvtárakat, nem használhatók a városi bérbiciklik sem.

A legmagasabb szintű, vörös színnel jelölt riasztás van érvényben az észak-spanyolországi Baszkföld tengerparti övezetében, ahol a hullámok magassága elérheti akár a 10 méteres magasságot is.

Az ország több folyószakaszán árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Földcsuszamlások, fakidőlések miatt közutak váltak járhatatlanná.

Év eleje óta egymást érik a nagy erejű viharok az Ibériai-félszigeten. A múlt héten a Leonardo néven azonosított vihar okozott pusztítást, leginkább Andalúzia térségében. Mintegy háromezeren továbbra sem térhettek haza Cádiz környékén, miután elővigyázatosságból evakuálták őket otthonukból.