Minimum 50 ezres büntetést kap több száz autós

Autósok százaira csaptak le a rendőrök, de a java még csak most jön. Hiába a sok figyelmeztetés, ettől még a traffipax órája is kiakadt: sokan számíthatnak gyorshajtási büntetésre a postaládájukban. Ne feledjék: egész héten „vadászatra” indult a rendőrség a Roadpol-akció jegyében.

A 2026-os év 6. hetében több sofőr döntött felelőtlenül: az alkohol szonda 4 vezetőnél jelzett, miközben 561 esetben készített drága fényképeket a traffipax. Utóbbi különösen kirívó, főleg úgy, hogy a gyorshajtási büntetés 2026-ban jelentősen emelkedett. Súlyos esetben akár még a jogosítvány elvétele is megtörténhet, így nem érdemes kockáztatni. A Fejér vármegyei rendőrség statisztikájából kiderül az is, hogy 60-an nem használtak biztonsági övet és 47 esetben szegték meg a közlekedők az előzés és az elsőbbségre vonatkozó KRESZ szabályait.

Fontos kiemelni, hogy a ködös, esős időjárási körülmények között vezessünk óvatosan, mert abból könnyen baj lehet. Kedden és szerdán is egymást érték a balesetek, sőt volt olyan ütközés, amikor mentőhelikoptert is riasztani kellett Székesfehérvárnál, miközben Kisfaludnál egy autós a szántóföldre csapódott.

Gyorshajtási büntetés

A gyorshajtás büntetés kalkulátor 2026 segítségével pillanatok alatt kiszámolhatjuk, hogy mekkora bírságot kaphatunk a sebességtúllépés miatt. A 2026-os bírságtételek nem kímélik a szabálytalan sofőröket.

Rájuk vadászik a rendőrség a héten

Újabb országos rendőrségi razzia indult: hétfőtől kezdve tömegesen vizsgálja a rendőrség Roadpol-akció keretében a sofőrök alkoholos és kábítószeres befolyásoltságát - írta meg a feol.hu.