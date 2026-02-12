Krónika
Mikor kezdődik a nyári időszámítás?
Így hat a szervezetünkre
Bár az okostelefonok és digitális eszközök automatikusan frissítik az időt, a szervezetünk nem alkalmazkodik ilyen gyorsan. Érdemes tehát felkészülni arra, mire számíthatunk a 2026-os tavaszi óraátállítás után.
Óraátállítás 2026: mit jelent pontosan a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás célja, hogy a nappali világosságot jobban kihasználjuk: tavasszal egy órával előrébb állítjuk az órát, ősszel pedig vissza. Így nyáron este tovább van világos, ami kedvez a szabadtéri programoknak és a közérzetnek.
Az Európai Unióban 2019-ben született döntés az óraátállítás eltörléséről, miután a lakossági konzultáción részt vevők többsége a rendszer megszüntetését támogatta. Azonban a tagállamok közötti egyeztetések és a világjárvány miatt a változtatás végül nem valósult meg. Az időszámítás kérdése jelenleg sincs napirenden, így a tavaszi óraátállítás 2026-ban is marad.
Mit érezhetünk az átállás után?
Az óra előreállítása valójában egy enyhe „mini jetlag”-et okoz. A belső biológiai óránk – más néven cirkadián ritmusunk – nem egyik pillanatról a másikra igazodik az új időrendhez.
A leggyakoribb tünetek:
- fáradtság,
- aluszékonyság napközben,
- nehezebb elalvás az első napokban,
- koncentrációcsökkenés,
- ingerlékenység,
- fejfájás
Különösen érzékenyek lehetnek az alvászavarral küzdők, a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők. A szervezet általában néhány nap alatt alkalmazkodik, de egyeseknél akár egy hétig is tarthat az átállás.
A nyári időszámítás előnyei
Bár az átmenet megterhelő lehet, a világosabb estéknek számos pozitív hatása van.
- Több természetes fény: A hosszabb világos időszak javíthatja a hangulatot és ösztönözheti a szabadtéri aktivitást.
- Aktívabb életmód: Munka után még világos van, így könnyebb beiktatni egy sétát, futást vagy kerékpározást.
- Gazdasági és közlekedési előnyök: A jobb látási viszonyok csökkenthetik a balesetek számát, és egyes elemzések szerint az energiafelhasználás is kedvezően alakulhat.
A hátrányok, amikkel számolnunk kell
Az óraátállítás ugyanakkor nem mindenki számára előnyös.
- Alvásmegvonás: Az elveszített egy óra alvás rövid távon rontja a teljesítményt és a reakcióidőt.
- Egészségügyi kockázatok: Kutatások szerint az átállást követő napokban enyhén megnőhet a szív- és érrendszeri események kockázata, valamint gyakoribb lehet a munkahelyi baleset.
- Biológiai ritmus felborulása: A szervezetünk hormonális működése – például a melatonin (az alvást segítő hormon) termelődése – fényhez kötött. Az időeltolódás átmenetileg felboríthatja ezt az egyensúlyt.
Hogyan segíthetjük a szervezetünket?
Az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében érdemes már néhány nappal korábban apró lépéseket tenni.
- Fokozatosan, napi 10–15 perccel korábban feküdjünk le.
- Kerüljük a késő esti képernyőhasználatot.
- Reggel töltsükn több időt természetes fényben.
- Figyeljünk a megfelelő hidratálásra és kiegyensúlyozott étkezésre.
Ezek az egyszerű szokások segítenek, hogy a belső óránk gyorsabban alkalmazkodjon az új időrendhez.
Marad vagy megszűnik az óraátállítás?
Bár korábban komoly esély mutatkozott az évenkénti kétszeri átállás megszüntetésére, a tagállamok közötti egységes döntés hiánya miatt a rendszer továbbra is érvényben maradt. Ahhoz, hogy a változás megvalósuljon, minden ország közös állásfoglalására lenne szükség, ami hosszabb egyeztetési folyamatot igényel.
Így 2026 tavaszán is előrébb tekerjük az órát – és vele együtt egy kicsit a napirendünket is – írta meg a Mindmegette.