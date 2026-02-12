Mikor kezdődik a nyári időszámítás?

Ahogy közeledik a tavasz, egyre hosszabbak a nappalok, és sokan már várják a világosabb estéket. A nyári időszámítás, azaz az óraátállítás 2026-ban március 28-ról 29-re virradó éjszaka lép életbe: hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat. Ez azt jelenti, hogy egy órával kevesebbet alszunk azon az éjszakán.

Úgy is segíthetjük az átállást, ha kerüljük a késő esti képernyőhasználatot

Bár az okostelefonok és digitális eszközök automatikusan frissítik az időt, a szervezetünk nem alkalmazkodik ilyen gyorsan. Érdemes tehát felkészülni arra, mire számíthatunk a 2026-os tavaszi óraátállítás után.

Óraátállítás 2026: mit jelent pontosan a nyári időszámítás?

A nyári időszámítás célja, hogy a nappali világosságot jobban kihasználjuk: tavasszal egy órával előrébb állítjuk az órát, ősszel pedig vissza. Így nyáron este tovább van világos, ami kedvez a szabadtéri programoknak és a közérzetnek.

Az Európai Unióban 2019-ben született döntés az óraátállítás eltörléséről, miután a lakossági konzultáción részt vevők többsége a rendszer megszüntetését támogatta. Azonban a tagállamok közötti egyeztetések és a világjárvány miatt a változtatás végül nem valósult meg. Az időszámítás kérdése jelenleg sincs napirenden, így a tavaszi óraátállítás 2026-ban is marad.

Mit érezhetünk az átállás után?

Az óra előreállítása valójában egy enyhe „mini jetlag”-et okoz. A belső biológiai óránk – más néven cirkadián ritmusunk – nem egyik pillanatról a másikra igazodik az új időrendhez.

A leggyakoribb tünetek:

fáradtság,

aluszékonyság napközben,

nehezebb elalvás az első napokban,

koncentrációcsökkenés,

ingerlékenység,

fejfájás

Különösen érzékenyek lehetnek az alvászavarral küzdők, a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők. A szervezet általában néhány nap alatt alkalmazkodik, de egyeseknél akár egy hétig is tarthat az átállás.

A nyári időszámítás előnyei

Bár az átmenet megterhelő lehet, a világosabb estéknek számos pozitív hatása van.

Több természetes fény: A hosszabb világos időszak javíthatja a hangulatot és ösztönözheti a szabadtéri aktivitást.

Aktívabb életmód: Munka után még világos van, így könnyebb beiktatni egy sétát, futást vagy kerékpározást.

Gazdasági és közlekedési előnyök: A jobb látási viszonyok csökkenthetik a balesetek számát, és egyes elemzések szerint az energiafelhasználás is kedvezően alakulhat.

A hátrányok, amikkel számolnunk kell

Az óraátállítás ugyanakkor nem mindenki számára előnyös.

Alvásmegvonás: Az elveszített egy óra alvás rövid távon rontja a teljesítményt és a reakcióidőt.

Egészségügyi kockázatok: Kutatások szerint az átállást követő napokban enyhén megnőhet a szív- és érrendszeri események kockázata, valamint gyakoribb lehet a munkahelyi baleset.

Biológiai ritmus felborulása: A szervezetünk hormonális működése – például a melatonin (az alvást segítő hormon) termelődése – fényhez kötött. Az időeltolódás átmenetileg felboríthatja ezt az egyensúlyt.

Hogyan segíthetjük a szervezetünket?

Az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében érdemes már néhány nappal korábban apró lépéseket tenni.

Fokozatosan, napi 10–15 perccel korábban feküdjünk le.

Kerüljük a késő esti képernyőhasználatot.

Reggel töltsükn több időt természetes fényben.

Figyeljünk a megfelelő hidratálásra és kiegyensúlyozott étkezésre.

Ezek az egyszerű szokások segítenek, hogy a belső óránk gyorsabban alkalmazkodjon az új időrendhez.

Marad vagy megszűnik az óraátállítás?

Bár korábban komoly esély mutatkozott az évenkénti kétszeri átállás megszüntetésére, a tagállamok közötti egységes döntés hiánya miatt a rendszer továbbra is érvényben maradt. Ahhoz, hogy a változás megvalósuljon, minden ország közös állásfoglalására lenne szükség, ami hosszabb egyeztetési folyamatot igényel.

Így 2026 tavaszán is előrébb tekerjük az órát – és vele együtt egy kicsit a napirendünket is – írta meg a Mindmegette.