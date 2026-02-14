Miért olyan veszélyesek még a legkisebb űrszemét-darabkák is?

Drámaian megnőtt a Föld körül keringő szemét mennyisége. A törmelék között régi űrhajók darabjai és az űrhajósok által „űrséták” során véletlenül ledobott tárgyak is találhatók

A kulcstényező itt nem a méret, hanem a puszta sebesség. Az alacsony Föld körüli pályán keringő objektumok több mint 25 000 km/h sebességgel száguldanak. Az ütközés mozgási energiája megnő, amikor az objektumok egymás felé mozognak, még egy mikroszkopikus festékrészecskét is golyószerű lövedékké változtatva. Egy borsónyi szilánk kritikus rendszereket tehet működésképtelenné, míg egy pingponglabda méretű darab katasztrofális nyomásvesztést okozhat az állomáson.

A problémát súlyosbítja az egyre zsúfoltabb pálya. Becslések szerint 128 millió darab törmelék kering a Föld körül, amelyek közül körülbelül 34 000 nagyobb, mint 10 cm. Ez a törmelék műholdak természetes széteséséből, ütközésekből és az űrhajók szándékos megsemmisítéséből keletkezik. Az ISS védelme érdekében 1999 óta több mint 25 kitérő manővert hajtottak végre. A tudósok aktív takarítási technológiákat is fejlesztenek hálók, horgok és mágnesek segítségével, hogy a legveszélyesebb tárgyakat visszajuttathassák a légkörbe elégetés céljából.

Az űrhöz való hozzáférés fenntartása kritikus fontosságú a modern civilizáció számára, mivel a kommunikáció, a navigáció, az időjárás-előrejelzés, a pénzügyi rendszer és a biztonság is ettől függ. A törmelék további felhalmozódásának megakadályozása nemcsak technikai kihívás, hanem az űrkutatás jövőjének előfeltétele is - írta meg a Gismeteo.