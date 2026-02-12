Így igényelhetjük a munkanélküli segélyt

Nem egy ember járt már úgy, hogy felmondtak neki, vagy éppenséggel elege lett és beadta a felmondását. Ebben az esetben sem kell attól tartani, hogy pénz nélkül maradunk, hiszen a munkanélküli segély 2026-ban is átmeneti megoldást nyújthat. Mutatjuk a részleteket!

Ha akarunk dolgozni, de az önálló álláskeresés nem vezetett eredményre, és a hivatal sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, álláskeresési járadék igényelhető

Szinte minden emberrel előfordult már az, hogy annyira elege lett mindenből a munkahelyén, hogy legszívesebben azonnal felmondott volna. Ilyenkor viszont mindig bekapcsol a vészcsengő, hogy mégis honnan lesz bevételünk arra az időszakra, amíg nem találunk új munkát. Ebben nyújthat segítséget egy átmeneti időszakban a munkanélküli segély 2026-ban is, azonban érdemes leszögezni: ez sem jár mindenkinek. Mutatjuk, hogy kik vehetik igénybe az állam által nyújtott támogatást.

Mi az álláskeresési járadék?

Az álláskeresési járadék – köznyelven gyakran munkanélküli segély – egy olyan pénzbeli ellátás, amely azoknak az álláskeresőknek nyújt átmeneti anyagi segítséget, akik elveszítették a munkájukat, de korábbi jogviszonyuk alatt járulékot fizettek.

Munkanélküli segély 2026-ban: mutatjuk kinek jár az álláskeresési járadék

Az álláskeresési járadék 2026-ban is igényelhető támogatás, azonban már az elején érdemes leszögezni, hogy ez nem jár mindenkinek. Ahhoz, hogy megtaláljuk a választ arra a kérdésre, hogy ki jogosult munkanélküli segélyre, meg kell vizsgálnunk az alapfeltételeket.

Az álláskeresési járadék feltételei 2026-ban:

regisztrált álláskeresők vagyunk: jelentkezni kell a lakóhelyünk szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán;

jogosultsági idő: az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap munkaviszonnyal, vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkezünk;

munkakészség: akarunk és tudunk is dolgozni, de az önálló álláskeresés nem vezetett eredményre, és a hivatal sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani;

kizáró okok hiánya: nem lehetünk nappali tagozatos diákok és nem részesülhetünk öregségi nyugdíjban, vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, pl. táppénz vagy ápolási díj.

Ha ezeknek a feltételeknek megfelelünk, akkor jogosultak vagyunk és megkaphatjuk a munkanélküli segélyt 2026-ban. A legfontosabb talán az arra a kérdésre adott válasz, hogy hány nap munkaviszony kell a munkanélkülihez, hiszen a 360 nap elengedhetetlen a jogosultsághoz.

A munkanélküli segély összege 2026-ban így alakul

A járadék összege 2026-ban a korábbi bruttó bérünk (pontosabban a járulékalap) 60 százaléka, de van egy törvényi maximuma, ami a mindenkori minimálbérhez van kötve. Ebből kifolyólag, mivel idén január 1-jétől 322 800 forintra emelték a minimálbért, a számok a következőek:

a napi maximum összeg: bruttó 10 760 Ft (nettó kb. 8 070 Ft);

havi maximum (30 napra): bruttó 322 800 Ft (nettó kb. 242 100 Ft)

Arra is lehetőségünk van, hogy kiszámoljuk, pontosan mennyi az annyi, hiszen az álláskeresési járadék kalkulátor 2026-ban is elérhető a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hivatalos járadék kalkulátora.

Meddig jár a támogatás?

Érdemes arról is beszélni, hogy meddig vehetjük igénybe a munkanélküli segélyt. A jelenlegi jogszabályok szerint maximum 90 napon át kaphatjuk a folyósítást, azaz három hónapban van lehetőségünk a támogatás igénybevételére. Azt is hozzá kell tenni, hogy akár egyösszegű kifizetést is igényelhetünk: ha a 90 nap lejárta előtt találunk állást, akkor a fennmaradó összeg 80 százalékát egyben kérhetjük átutalásra, ha legalább 90 napos, határozatlan idejű munkaviszonyt létesítünk.

Hogyan igényelhetjük a támogatást?

Ma már jóval könnyeben igényelhetjük a támogatást, mint korábban, de a sorrendet fontos betartani. Két út áll előttünk, ha szeretnénk munkanélküli segélyhez jutni:

online ügyintézés (a leggyorsabb): ha rendelkezünk ügyfélkapuval, akkor az eugyintezes.munka.hu oldalon keresztül a „Kérelem álláskeresőként való nyilvántartásba vételhez és ellátás megállapításához” nyomtatvány kitöltésével otthonról is elindíthatjuk a folyamatot;

személyes ügyintézésre is van lehetőség: felkereshetjük a lakóhelyünk, vagy tartózkodási helyünk szerinti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát.

Milyen dokumentumokra lesz szükség?

Ahhoz, hogy elindítsuk a folyamatot, szükségünk lesz arra, hogy összekészítsük a személyes okmányainkat (személyi, lakcímkártya, TAJ-kártya, adóazonosító), az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, valamint a legfontosabbat: a munkaviszony megszűnésekor kapott igazolásokat.

Ne várjunk heteket, hiszen a támogatás a jelentkezés napjától jár, így érdemes a munkaviszony megszűnését követő első munkanapon elindítani a regisztrációt – írta meg a feol.hu.