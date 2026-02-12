2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Gyász: Elhunyt James Van Der Beek

A Dawson és a haverok sztárja bélrákban szenvedett

MH/MTI
 2026. február 12. csütörtök. 6:33
Frissítve: 2026. február 12. 6:49
Megosztás

Elhunyt 48 éves korában James Van Der Beek amerikai színész, a Dawson és a haverok (Dawson's Creek) ifjúsági filmsorozat sztárja - közölte a családja szerdán az Instagrammon.

Gyász: Elhunyt James Van Der Beek
Elhunyt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja
Fotó: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A hatszoros családapa 2024 novemberében hozta nyilvánosságra, hogy bélrákban szenved.

„Szerettünk, James David Van Der Beek ma reggel békésen elhunyt. Utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg” - írta felesége, Kimberly.

Van Der Beek világszerte a Dawson és a haverok című sorozat főszereplőjeként vált ismertté Michelle Williams, Joshua Jackson és Katie Holmes oldalán. Az 1998-tól 2003-ig hat évadot futott sorozat nézők millióit vonzotta a képernyők elé.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink