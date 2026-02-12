Gyász: Elhunyt James Van Der Beek

Elhunyt 48 éves korában James Van Der Beek amerikai színész, a Dawson és a haverok (Dawson's Creek) ifjúsági filmsorozat sztárja - közölte a családja szerdán az Instagrammon.

Fotó: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A hatszoros családapa 2024 novemberében hozta nyilvánosságra, hogy bélrákban szenved.

„Szerettünk, James David Van Der Beek ma reggel békésen elhunyt. Utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg” - írta felesége, Kimberly.

Van Der Beek világszerte a Dawson és a haverok című sorozat főszereplőjeként vált ismertté Michelle Williams, Joshua Jackson és Katie Holmes oldalán. Az 1998-tól 2003-ig hat évadot futott sorozat nézők millióit vonzotta a képernyők elé.