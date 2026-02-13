Krónika
Gépjárműadó-mentesség 2026-ban is igénybe vehető
Így kerülheti el a fizetést
Gépjárműadó-mentesség 2026-ban is – de csak annak, aki időben nyilatkozik. A NAV arra figyelmezteti az érintett szervezeteket, hogy a kedvezmény nem automatikus: a jogosultságot be kell jelenteni még a gépjárműadó-határozatok kiadása előtt.
Gépjárműadó-mentesség – Kik mentesülhetnek a gépjárműadó alól?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már tavaly decemberben értesítette a jogosult szervezeteket a mentesség lehetőségéről, és a szükséges teendőkről.
Egyesületek, alapítványok, köztestületek az alábbi feltételek mellett mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetés alól. Tulajdonosként, ha a szervezetnek az előző évben nem keletkezett társaságiadó-fizetési kötelezettsége. Üzembentartóként, ha: a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.
Gépjárműadó-mentesség autóbuszok esetében
Szintén mentes a gépjárműadó alól az az autóbusz, amelynek tulajdonosa vagy üzembentartója esetében az előző évi nettó árbevétel legalább 75 százaléka helyi vagy helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.
Hogyan kell bejelenteni a gépjárműadó-mentességet?
- A mentességet az adott évben be kell jelenteni a NAV felé.
- A benyújtás a GJADO jelű űrlapon történik.
- Az űrlap az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén érhető el.
- A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás szükséges.
Mi történik, ha elmarad a nyilatkozat?
Az a szervezet, amely nem jelenti be időben a mentességet, köteles a gépjárműadót április 15-ig megfizetni.
Bár a bejelentés később is pótolható, a NAV szerint célszerű minél hamarabb nyilatkozni, így elkerülhető az utólagos ügyintézés és az esetleges adminisztrációs teher – írta meg a duol.hu.