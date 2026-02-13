Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, amennyiben jogosultak a kedvezményre. Gépjárműadó-mentesség 2026-ban is igénybe vehető, de csak akkor, ha az érintettek időben jelzik jogosultságukat a NAV felé, egyszerű online nyilatkozattal.

Gépjárműadó-mentesség 2026-ban is – de csak annak, aki időben nyilatkozik. A NAV arra figyelmezteti az érintett szervezeteket, hogy a kedvezmény nem automatikus: a jogosultságot be kell jelenteni még a gépjárműadó-határozatok kiadása előtt.

Gépjárműadó-mentesség – Kik mentesülhetnek a gépjárműadó alól?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már tavaly decemberben értesítette a jogosult szervezeteket a mentesség lehetőségéről, és a szükséges teendőkről.

Egyesületek, alapítványok, köztestületek az alábbi feltételek mellett mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetés alól. Tulajdonosként, ha a szervezetnek az előző évben nem keletkezett társaságiadó-fizetési kötelezettsége. Üzembentartóként, ha: a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.

Gépjárműadó-mentesség autóbuszok esetében

Szintén mentes a gépjárműadó alól az az autóbusz, amelynek tulajdonosa vagy üzembentartója esetében az előző évi nettó árbevétel legalább 75 százaléka helyi vagy helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

Hogyan kell bejelenteni a gépjárműadó-mentességet?

A mentességet az adott évben be kell jelenteni a NAV felé.

A benyújtás a GJADO jelű űrlapon történik.

Az űrlap az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén érhető el.

A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás szükséges.

Mi történik, ha elmarad a nyilatkozat?

Az a szervezet, amely nem jelenti be időben a mentességet, köteles a gépjárműadót április 15-ig megfizetni.

Bár a bejelentés később is pótolható, a NAV szerint célszerű minél hamarabb nyilatkozni, így elkerülhető az utólagos ügyintézés és az esetleges adminisztrációs teher – írta meg a duol.hu.