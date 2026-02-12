Erdész lopta a fát

A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság négy férfit - két erdészeti alkalmazottat és egy fakitermelő cég két munkatársát - vett őrizetbe miután kiderült, hogy rendszerszinten csaltak a fakitermelések során - írja a Főtér. A gyanúsítottak a faanyag-nyomonkövető informatikai szoftver, a SUMAL 2.0 rendszerébe is valótlan adatokat vittek be, hogy elfedjék a bűneiket. A rendőrség szerdán hat házkutatást tartott magánlakásoknál, egy cég székhelyén, valamint a nagyváradi erdészeti hivatalnál is vizsgálódtak illegális fakivágás, lopás és informatikai csalás miatt. A gyanú szerint a négy, 42 és 52 év közötti férfi összehangoltan játszottak össze, hogy kijátsszák az állami ellenőrzési mechanizmusokat.

Sok más bűnük mellett egy alkalommal a becsült és a ténylegesen kitermelt faanyag közötti különbséget 26,41 köbméterre „hozták ki" - ami papíron ugyan nem létezett, de eladni lehetett. Az így szerzett haszon pedig a gyanúsítottak zsebébe vándorolt.