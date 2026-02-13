Első alkalommal indítottak teljes tolóerővel az Ariane 6 európai hordozórakétát

Első alkalommal indították az Ariane 6 európai hordozórakéta legerősebb változatát négy gyorsítórakétával a Francia Guyana-i kouroui űrközpontból csütörtökön.

A rakétával az Amazon vállalat 32 műholdját volt hivatott 465 kilométeres magasságba Föld-körüli pályára állítani.

A moduláris rakétát, amely döntő jelentőséggel bír Európa önálló űrkutatási programja számára, korábban mindössze két gyorsítórakétával indították. A hordozórakéta moduláris jellege azt jelenti, hogy a missziós paraméterektől függően két, vagy akár négy gyorsítórakétával is felszerelhető.

Az eszköz mintegy 11,5 tonna terhet tud magasabb, és 21,6 tonna terhet alacsonyabb Föld-körüli pályára állítani. Emellett az Ariane 6 felső fokozatának többszöri beindításának lehetőségével a műholdakat különböző pozíciókba és pályákra lehet helyezni.