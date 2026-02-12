2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 380.62 Ft
USD 320.20 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

A kényelmi díj megy, a kényelem marad!

Olcsóbb lesz a mobilparkolás

MH/ MTI
 2026. február 12. csütörtök. 21:53
Megosztás

Március 16-a után nem kell kényelmi díjat fizetni a mobiltelefonos parkolás után – közölte Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

A kényelmi díj megy, a kényelem marad!
Megszűnik a kényelmi díj fizetése a mobiltelefonos parkolás után
Fotó: AFP/Jaap Arriens/Nurphoto

Az államtitkár jelezte: a mobiltelefonos parkolást eddig a kényelmi díj terhelte. Azzal, hogy ezt eltörlik, évente összesen 3,5 milliárd forint marad az autósok zsebében.

Solymár Károly Balázs emlékeztetett, hogy tavaly szeptemberben az e-matrica után törölték el a kényelmi díjat, ami évente 2,5 milliárd forint megtakarítást jelent. A két intézkedéssel együttesen 6 milliárd forintot hagynak az autósok zsebében.

„A kényelmi díj megy, a kényelem marad” – jelentette ki az államtitkár.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink