Március 16-a után nem kell kényelmi díjat fizetni a mobiltelefonos parkolás után – közölte Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Megszűnik a kényelmi díj fizetése a mobiltelefonos parkolás után

Az államtitkár jelezte: a mobiltelefonos parkolást eddig a kényelmi díj terhelte. Azzal, hogy ezt eltörlik, évente összesen 3,5 milliárd forint marad az autósok zsebében.

Solymár Károly Balázs emlékeztetett, hogy tavaly szeptemberben az e-matrica után törölték el a kényelmi díjat, ami évente 2,5 milliárd forint megtakarítást jelent. A két intézkedéssel együttesen 6 milliárd forintot hagynak az autósok zsebében.

„A kényelmi díj megy, a kényelem marad” – jelentette ki az államtitkár.