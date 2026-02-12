Zelenszkij szerint nincs döntés az elnökválasztás kiírásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon értesüléséről, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.

Zelenszkij kijelentette, hogy minderről az FT-ből értesült először, és leszögezte, hogy akkor térhetnek rá a választások kérdésére, ha "megvan minden szükséges biztonsági garancia".

"Mindig is azt mondtam, hogy a választások kérdését Ukrajna egyes partnerei vetik fel. Ukrajna maga soha nem hozta ezt fel, de kétségtelenül készek vagyunk a választásokra, ahogy mondtam, ezt egyszerű megcsinálni. Csináljatok tűzszünetet, és akkor lesznek választások" - idézte az államfőt az UNIAN ukrán hírügynökség.

"Ismert Önök előtt, hogy Amerika felvetette a választások kérdését, ezért nem akarok részletekbe bocsátkozni. (...) Nem fenyegetnek azzal, hogy visszavonják a biztonsági garanciákat. Egyébként nem is kötik össze a választásokat a biztonsági garanciákkal" - hangoztatta.

Zelenszkij szót ejtett arról is, hogy Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselniük.

Megemlítette azt is, hogy szerdán beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, aki egyebek között tájékoztatta őt egyik tanácsadójának Moszkvában tett látogatásáról.