A légvédelmi erők az éjszaka folyamán 108 ukrán fegyveres erők drónját semmisítették meg oroszországi régiók felett - jelentette a védelmi tárcára hivatkozva a Ria Novosztyi .

Az orosz vadászgépek 49 drónt lőttek le a volgográdi régióban, 29-et a rosztovi, hetet a szaratovi régióban és a Fekete-tenger felett.

További három drónt fogtak el Asztrahán régióban, kettőt-kettőt Kalmükföldön, Tatarstanban és a brjanszki területen, egyet-egyet Észak-Oszétiában, a Krím félszigeten, valamint a belgorodi, a voronyezsi, a kurszki és a tulai régiókban, illetve az Azovi-tenger vizei felett.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.