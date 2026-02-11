Ukrán drónok tucatjai semmisültek meg

2026. február 11., szerda

Krónika

MH
 2026. február 11. szerda. 9:17
Frissítve: 2026. február 11. 9:31
A légvédelmi erők az éjszaka folyamán 108 ukrán fegyveres erők drónját semmisítették meg oroszországi régiók felett - jelentette a védelmi tárcára hivatkozva a Ria Novosztyi.

Az orosz légvédelem 108 ukrán drónt semmisített meg
Fotó: Anadolu via AFP/Vladimir Aleksandrov

Az orosz vadászgépek 49 drónt lőttek le a volgográdi régióban, 29-et a rosztovi, hetet a szaratovi régióban és a Fekete-tenger felett.

További három drónt fogtak el Asztrahán régióban, kettőt-kettőt Kalmükföldön, Tatarstanban és a brjanszki területen, egyet-egyet Észak-Oszétiában, a Krím félszigeten, valamint a belgorodi, a voronyezsi, a kurszki és a tulai régiókban, illetve az Azovi-tenger vizei felett.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

