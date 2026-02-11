Segítségre vártak, elgázolták őket

Vádat emelt a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy szlovák nő ellen, aki két évvel ezelőtt autómentőre váró embereket gázolt el - tájékoztatta a Nógrád Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-t.

A vádirat szerint a 31 éves nő 2024. január 12-én esti szürkületben autózott élettársával és három kiskorú gyermekével Gyöngyös irányából Szurdokpüspöki felé; az úttest burkolata az időjárási viszonyok miatt jeges, csúszós volt. Ezen a szakaszon, az útpadkán állt két nő, egy 35 éves, autómentőre váró sofőr és a számára segítséget nyújtó 36 éves ismerőse, mellettük az utóbbi gépjárműve parkolt. A vádlott az útviszonyokhoz képest nagy sebességgel haladt, a jeges úton a járműve hátsó kerekei csúszni kezdtek.

Ellenkormányozta a gépkocsit, ami átsodródott a szemközti forgalmi sávba, majd onnan az útpadkára, ahol elütötte a két nőt. A sértettek az ütközés következtében az út mellett lévő fás, bokros területre zuhantak. Ezután a vádlott járműve az útpadkán parkoló autónak ment neki, majd a járműve a tetejére borulva állt meg.

A balesetben az autómentőre váró 35 éves nő, illetve a vádlott élettársa többszörös csonttörést, a vádlott gyermekei könnyű sérüléseket szenvedtek. A segítséget nyújtó 36 éves nő gerince sérült, lábai lebénultak. Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a sofőrt. Indítványozták, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett szabadságvesztést és tiltsa el a közúti járművezetéstől is. Az ügyben a Pásztói Járásbíróság dönt.