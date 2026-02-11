2026. február 12., csütörtök

Előd

Orbán Viktor: Kína döntően járulhat hozzá a magyar gazdasági sikerekhez

A miniszterelnök szerdán Budapesten fogadta Vang Jit, a kínai diplomácia vezetőjét

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 22:12
A kínai külügyminiszterrel való találkozó a magyar kormány számára annál is inkább fontos, mert a kínai beruházások döntően járulhatnak hozzá a következő két-három év magyar gazdasági sikereihez - hangsúlyozta a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Kína döntően járulhat hozzá a magyar gazdasági sikerekhez
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Vang Ji kínai külügyminisztert Budapesten 2026. február 11-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő kiemelte, hogy a kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra Európába, tehát ilyenkor át kell beszélniük egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekinteniük konkrét kétoldalú ügyeket is.

Beruházások állása van, hét-nyolc nagyon komoly beruházás, amelyeket kínai cégek visznek. A legutóbbi években Kínából a legtöbb beruházás 30 százalék feletti arányban érkezett Magyarországra, az Európai Unión belül a kínai működőtőke tekintélyes része Magyarországon van, ráadásul modern iparágakban - idézte fel.

Vannak gyárak, amelyeket felépítettünk és hamarosan megkezdik a működésüket. De van hat-hét, amely folyamatban van és amelyeket folyamatosan támogatni, erősíteni kell - mondta Orbán Viktor.

A videónyilatkozathoz csatolt szövegben az szerepel: "Magyar-kínai partnerség. Míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket".

