Kanada történetének egyik legtragikusabb iskolai incidense

Az első jelentések szerint legalább tízen meghaltak

 2026. február 11. szerda. 7:38
Brit Kolumbia tartomány Tumbler Ridge városának középiskolájában legalább többen életüket vesztették, köztük az elkövető, aki valószínűleg önmagával végzett. Ezen kívül további két embert holtan találtak egy házban, ami feltehetően összefüggésben áll az incidenssel. Jelentések szerint 25 embert kellett kórházba szállítani, ketten életveszélyes állapotban vannak.

Lövöldöztek a kanadai Tumbler Ridge egyik iskolájában, sok a halott
Fotó: Tumbler Ridge fb oldala

A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és hogy egyelőre nem világos az elkövető indítéka. A rendőrség vizsgálja, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz.

A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge városa több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

