Kanada történetének egyik legtragikusabb iskolai incidense
Az első jelentések szerint legalább tízen meghaltak
Lövöldöztek a kanadai Tumbler Ridge egyik iskolájában, sok a halott
Fotó: Tumbler Ridge fb oldala
A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és hogy egyelőre nem világos az elkövető indítéka. A rendőrség vizsgálja, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz.
A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge városa több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.