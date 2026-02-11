2026. február 11., szerda

Krónika

Lecsapott Kambodzsa a csalóközpontokra

Tömegével tépték ki az online bűn gyökereit a rendőrök

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 20:36
Internetes csalásra szakosodott csaknem kétszáz központot zártak be Kambodzsában az év eleje óta a bűnbandák elleni eddigi legalaposabb nemzetközi intézkedéssorozat keretében.

Lecsapott Kambodzsa a csalóközpontokra
A bűncselekményekben érintett dél-koreaiak egy csoportja
Fotó: AFP/Anadolu/Hwawon Ceci Lee

„Mostanra körülbelül 190 helyszínt zártunk be” - jelentette ki Cshaj Szinarit, a kambodzsai Online Csalások Elleni Bizottság titkárságának helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek szerdán Phnompenben. Elmondta továbbá, hogy a razziák keretében különböző bűnszervezetek 173 magas rangú tagját tartóztatták le a tavaly év végén elindított nemzetközi kampány keretében. A thaiföldi hatóságok tavaly novemberben adták ki Kínának azt a kínai-kambodzsai kettős állampolgársággal rendelkező „szerencsejáték-mogult”, akit online kaszinók és egyéb illegális internetes szerencsejáték-oldalak üzemeltetésével vádolnak.

Ezt követően indult meg nemzetközi támogatással az intenzív kampány a csalóközpontok felszámolására. A vietnámi határ közelében, Kampot tartományban található egyik hatalmas komplexumban a thaiföldi hatóságok a sajtónak bemutatták a nagy munkatermeket, ahol sorokban álltak a számítógépek és az asztalok, tele az áldozatok megtévesztésének módszereit ismertető dokumentumokkal, forgatókönyvekkel külföldi áldozatok átveréséhez, valamint a telefonhívásokhoz használt fülkékkel.

A bűnöző hálózatok elleni eddigi legátfogóbb intézkedések keretében az év eleje óta már mintegy 11 ezer „alkalmazottat” deportáltak az országból a thaiföldi hatóságok. A foglalkoztatottak nagy része emberkereskedelem áldozataként került a központba. Sokan közülük az utóbbi hetekben maguk menekültek el a térségből, és keresték a visszatérés lehetőségét hazájukba.

