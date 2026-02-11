Lecsapott Kambodzsa a csalóközpontokra

„Mostanra körülbelül 190 helyszínt zártunk be” - jelentette ki Cshaj Szinarit, a kambodzsai Online Csalások Elleni Bizottság titkárságának helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek szerdán Phnompenben. Elmondta továbbá, hogy a razziák keretében különböző bűnszervezetek 173 magas rangú tagját tartóztatták le a tavaly év végén elindított nemzetközi kampány keretében. A thaiföldi hatóságok tavaly novemberben adták ki Kínának azt a kínai-kambodzsai kettős állampolgársággal rendelkező „szerencsejáték-mogult”, akit online kaszinók és egyéb illegális internetes szerencsejáték-oldalak üzemeltetésével vádolnak.

Ezt követően indult meg nemzetközi támogatással az intenzív kampány a csalóközpontok felszámolására. A vietnámi határ közelében, Kampot tartományban található egyik hatalmas komplexumban a thaiföldi hatóságok a sajtónak bemutatták a nagy munkatermeket, ahol sorokban álltak a számítógépek és az asztalok, tele az áldozatok megtévesztésének módszereit ismertető dokumentumokkal, forgatókönyvekkel külföldi áldozatok átveréséhez, valamint a telefonhívásokhoz használt fülkékkel.

A bűnöző hálózatok elleni eddigi legátfogóbb intézkedések keretében az év eleje óta már mintegy 11 ezer „alkalmazottat” deportáltak az országból a thaiföldi hatóságok. A foglalkoztatottak nagy része emberkereskedelem áldozataként került a központba. Sokan közülük az utóbbi hetekben maguk menekültek el a térségből, és keresték a visszatérés lehetőségét hazájukba.