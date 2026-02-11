Jeges fürdés lesz Tiszafüreden

A fürdőzők biztonságáról vízimentők, búvárok és a mentőszolgálat munkatársai gondoskodnak - közölték a szervezők az MTI-vel. A nézőknek és a kísérőknek a belépés ingyenes, míg a csobbanók a jegesfurdes.hu weboldalon, vagy a helyszínen válthatják meg jegyeiket. Ahogy a korábbi években már hagyománnyá vált, a Tiszát a fürdés előtt megáldja a helyi plébános, Ferencz Károly atya.

A csobbanás alapítója és főszervezője Ljasuk Dimitry független filmes, a Tisza-tó zöld nagykövete, aki először 2021-ben rendezett újévi csobbanást mindössze tíz fő részvételével. Az elmúlt években igazi népünnepéllyé, sportfesztivállá nőtte ki magát a jeges esemény: 2025-ben már 1112-en mártóztak meg a Tiszában, miközben a helyszínen háromezer néző drukkolt a fürdőzőknek. A fürdőzők kényelme érdekében a Tiszafüredi Szabadvízi Strand megnyitja a mosdókat és az öltözőket, valamint a szervezők melegedő sátorral és tábortüzekkel is készülnek az eseményre. A helyszínen Tisza-tavi kézműves különlegességekkel, helyi gasztronómiai finomságokkal is várják az érdeklődőket.