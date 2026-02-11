Iskolai lövöldözés Oroszországban

Egy fekete-tengeri üdülővárosban történt tragédia rázta meg Oroszországot szerda délután. Az iskolai lövöldözés során egy 17 éves diák tüzet nyitott egy műszaki főiskolán, egy biztonsági őr életét vesztette, több ember pedig megsérült.

Iskolai lövöldözés volt Oroszországban, a tragédiában egy ember életét vesztette és többen megsebesültek (képünk illusztráció)

Az iskolai lövöldözés az oroszországi anapai technikum épületében történt a délutáni órákban. A helyi hatóságok közlése szerint a támadó egy diák volt, akit a helyszínen elfogtak a biztonsági erők – írja az RT alaján az origo.hu.

A tragédia során egy biztonsági őr halt meg, aki a jelentések szerint elsőként próbálta meg feltartóztatni az elkövetőt. A Krasznodari terület kormányzója, Veniamin Kondratiev megerősítette a halálesetet, és közölte: az őr gyors reagálása akadályozta meg, hogy a fegyveres továbbjusson az intézményben. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának.

Előzetes információk szerint legalább két ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, de egyes orosz sajtóforrások három sebesültről számoltak be.

A sérülteket az anapai városi kórházba szállították, ahol fokozott készültséget rendeltek el.

Az iskolai lövöldözés percei alatt káosz alakult ki az intézményben. Szemtanúk beszámolói szerint több diák elbarikádozta magát a tantermekben, miközben egyesek búcsúüzeneteket küldtek hozzátartozóiknak.

A gyanúsított a sajtóértesülések szerint 17 éves, és egyes források úgy tudják, hogy autószerelő szakos tanuló. Elfogásakor taktikai mellényt viselt, amely lőszerrel volt megtöltve. A hatóságok jelenleg vizsgálják az indítékot, valamint azt is, milyen fegyvert használt.

A kormányzó a biztonsági erők gyors beavatkozását méltatta, hangsúlyozva, hogy fellépésük „megakadályozta a még nagyobb tragédiát”, és a történteket „szörnyű bűncselekménynek” nevezte.