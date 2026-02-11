Krónika
Holttestet találtak egy szemétpréselőben
Megrázó tragédia
A rendőrség tájékoztatása szerint a 34 éves Andrew Strand egy CVS gyógyszertár hátsó részén található szemétprésben vesztette életét. A férfi vállalkozóként dolgozott az üzletben, amikor eltűnt.
Holttest a szemétprésben: Vizsgálják a halál körülményeit
Miután nem érkezett haza, felesége kezdett aggódni, és mobiltelefonja jelét a Shaker Heights-i üzlethez tudta visszakövetni. A Shaker Heights-i rendőrség este 10 óra előtt érkezett a helyszínre, ahol átvizsgálták az épületet – ekkor találták meg a CVS bolt szemétprésben a holttestet.
A hatóságok közlése szerint az ügy körülményei és halál pontos oka továbbra is vizsgálat alatt állnak.
Egyelőre nem közöltek részleteket arról, baleset vagy bűncselekmény történt-e, de a nyomozás teljes körű.
Család és közösségi összefogás
A férfi – akit barátai Andy néven ismertek – szerelőként dolgozott, nemrég indította el saját vállalkozását. Ismerősei szerint odaadó apa volt, aki aktívan részt vett gyermekei sportéletében.
Halálát „hirtelen és váratlannak” nevezték, a család támogatására adománygyűjtés is indult. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget. A hatóságok az eset ügyében tovább folytatják a nyomozást - írja a Fox News alapján az origo.hu.