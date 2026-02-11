Felhős, szeles, csapadékos szerdánk lesz

Előbb az északi, északkeleti részeken, késő délelőttől pedig már másutt is megnövekszik a csapadék esélye. A főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében eleinte vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat - havas eső, hó, reggelig néhol ónos eső, fagyott eső -, majd ezeken a tájakon is egyre inkább az eső válik jellemzővé.

A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére 1 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási nehézség, lassabb lehet a reakcióidő.