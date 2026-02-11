Döbbenetes tragédia: kézigránátot dobott a sorozó tisztek közé az ukrán férfi

Az ukrajnai Cserkasziban a toborzó központ (TCK) munkatársai, valamint rendőrök sérelmére követtek el támadást – tájékoztatott a Strana a Cserkaszi Megyei Rendőrség közleményére hivatkozva.

Tragédia történt toborzásos igazoltatás közben - Képünkön, ahogy a kijevi buszmegálló is toborzást végez „Csatlakozz a félelem nélküliekhez és hűségesekhez!” feliratú plakátokkal csábítják a frontra vágyókat

A hatóságok tájékoztatása szerint február 9-én egy férfi megtagadta a katonai nyilvántartással kapcsolatos okmányok bemutatását vette észre a Mandiner.

Az eldobott eszköz felrobbant. A támadásban érintett hatósági személyek állapotáról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.

A helyszínen a rendőrség különleges rendeltetésű egységének közreműködésével elfogták az elkövetőt, aki egy 55 éves helyi lakos. Az ügyben több bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás, köztük előre kitervelt emberölés kísérlete, valamint rendvédelmi dolgozó és katonai szolgálatot teljesítő személy életére irányuló támadás miatt.

A jogszabályok értelmében a gyanúsítottat 9-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytiglani börtönbüntetés is fenyegetheti.