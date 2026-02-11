Beállt az M1-es autópálya és az 1-es főút is

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom térségében három személygépjármű ütközött össze. A 26-os km-nél a műszaki mentés véget ért, mindkét irányban két sáv járható, de 10 km-en szakaszosan torlódik a forgalom. Sokan próbálnak egérutat nyerni az 1-es főút felé, ennek az lett az eredménye, hogy Biatorbágyig az is teljesen beállt.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom térségében három személygépjármű ütközött össze. A 26-os km-nél a műszaki mentés véget ért, mindkét irányban két sáv járható, de 10 km-en szakaszosan torlódik a forgalom. Sokan próbálnak egérutat nyerni az 1-es főút felé, ennek az lett az eredménye, hogy Biatorbágyig az is teljesen beállt - Képünk illusztráció

A 7-es főúton, Székesfehérvár térségében egy traktor ütközött személygépkocsival. A 61-es km-nél félpályán halad a forgalom.

Három autó ütközött össze az M3-as autópályán a főváros felé, a Mohos pihenőnél. A 245-ös km-nél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon, lépésben halad.



Az M44-es autóúton a 92-es km-nél, a Kardos csomópont lehajtóágán egy személyautó korlátnak ütközött. A mentés miatt a Kecskemét felé vezető oldalon a lehajtóágat lezárták.



Torlódik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, a Budakalász felől, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.



Csütörtökön kezdődik a mohácsi tavaszváró, téltemető népszokás, a méltán híres busójárás. A turisták sokaságát vonzó esemény hat napig, vagyis jövő keddig tart, de az előzetes munkálatok miatt a korlátozások egy része már elkezdődött és a napokban számos helyen lép életbe ideiglenes forgalmi rend. A megnövekedett jármű és gyalogosforgalom, valamint az átmeneti forgalmi változások miatt fokozott körültekintéssel és türelemmel vezessenek az arra közlekedők!



Új csomópont biztosítja a közvetlen fel- és lehajtást az M5-ös autópályára. A 102-es km-nél megépült Kunszállás csomópontot átadták a forgalom számára.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!